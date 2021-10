Un veterano di AMD passa allo sviluppo di GPU Intel

Dopo aver cambiato radicalmente il suo approccio alle GPU e aver assunto Raja Koduri nel 2017, Intel ha iniziato ad assoldare in modo piuttosto aggressivo ingegneri di GPU provenienti da varie aziende e in particolare dall’ex società di Raja Koduri, AMD. Il mese scorso Intel si è aggiudicata l’aiuto di Vineet Goel, un veterano delle tecnologie grafiche di AMD.

In Intel, Vineet Goel ricoprirà il ruolo di Vice President e General Manager di Xe GPU Architecture e IP Engineering e sarà responsabile dello sviluppo delle architetture Xe. Un portavoce di Intel ha confermato a CRN che Goel guiderà un gruppo di ingegneri che “progetteranno e verificheranno la road map IP Xe di Intel“. Dal momento che le prime due o tre generazioni di architetture Xe sono già state definite (o almeno nominate), Goel avrà un impatto sulle GPU che saranno lanciate solo tra diversi anni.

Photo credit: Intel

Vineet Goel ha avuto una brillante carriera nel settore della grafica. Di recente è stato Corporate Vice President of GPU Architecture presso AMD e prima ancora (da agosto 2016 a giugno 2019) è stato responsabile dello sviluppo dell’architettura GPU dell’azienda. Data la tempistica, Vineet Goel ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo delle ultime architetture RDNA e RDNA 2 di AMD, nonché CDNA e CDNA 2. Inoltre, ha anche contribuito fortemente alla realizzazione delle future architetture RDNA 3 e CDNA 3.

Goel ha iniziato la sua carriera in Real3D alla fine degli anni ’90, proseguendo nella divisione ATI Technologies di Orlando dopo che Real3D è stato venduta a Intel nel 1999. Ha lavorato in ATI e poi in AMD fino al 2011, quando si è unito al suo ex collega Eric Demers in Qualcomm e ha lavorato su GPU Adreno a bassissima potenza per System-On-Chip Snapdragon. Ha trascorso circa cinque anni in Qualcomm e poi è tornato in AMD a metà del 2016.

Credit: Intel

Nel corso della sua carriera, Goel ha ottenuto dozzine di brevetti relativi alla grafica e ha lavorato su TruForm di ATI e altre tecnologie di tassellazione (per Xbox 360 di Microsoft, architetture Terascale/Terascale 2 di ATI) supportate dalle GPU dell’azienda nel corso degli anni. Le sue invenzioni più recenti includono FidelityFX Super Resolution, GPU multi-istanza e acceleratori di apprendimento automatico basati su chiplet.

Vineet Goel è un altro ex ingegnere grafico o dirigente AMD che Intel ha assunto negli ultimi anni. La società ha anche attirato a sé alcune persone provenienti da NVIDIA. Tra le assunzioni degne di nota di Intel negli ultimi anni ci sono Masooma Bhaiwala, Tom Petersen, Jon Carvill, Antal Tungler, Darren McPhee, Devon Nekechuk, Damien Triolet e molti altri. Intel ha anche recentemente potenziato il suo team di relazioni con gli sviluppatori di giochi con quattro dirigenti di grande esperienza.