La 3dfx Voodoo 5 6000 è stata prodotta nel 2000, prima della bancarotta di 3dfx nel 2002, ed è una scheda grafica particolarmente rara e apprezzata dai collezionisti. Come vi abbiamo riportato, qualche giorno fa un esemplare è stato messo all’asta su eBay, attirando l’attenzione di molti appassionati. Le offerte per accaparrarsi il dispositivo sono rapidamente aumentate fino a raggiungere i 12.000 dollari, mentre il prezzo finale è stato di 15.000$.

Si tratta di un prototipo funzionante che include la funzionalità 8xFSAA, resa possibile dal lavoro dell’ingegnere Jindrich Semenec, un ex dipendente della 3dfx. Nonostante sia stata venduta a un prezzo così elevato, la scheda non può funzionare sui moderni computer poiché utilizza un’interfaccia AGP 4X, resa obsoleta nel 2003 quando è stata rapidamente sostituita da PCI Express. Tuttavia, se si possiede ancora un vecchio computer con l’interfaccia AGP, la Voodoo5 6000 può essere ancora utilizzata, specialmente in combinazione con il sistema operativo Windows 98.

La Voodoo 5 6000 è equipaggiata con quattro chip VSA-100 con architettura Napalm 30 e un clock di 166 MHz, accompagnati da 128MB di memorie SDR. Inoltre, sfrutta la tecnologia SLI (Scan Line Interleaving, a differenza dall’attuale NVIDIA Scalable Link Interface) per utilizzare tutti e quattro i chip, ognuno dei quali dispone di due pixel shader, due texturing unit e due rendering output (ROP). Tuttavia, non possiede vertex shader, poiché non erano ancora stati inventati nel 2000. I chip VSA-100 sono stati prodotti con un processo a 250nm e hanno una dimensione di circa 112 mm², con soltanto 14 milioni di transistor. La scheda è valutata per un consumo energetico fino a 60W e dispone di un adattatore di alimentazione esterno. È presente un’unica uscita VGA, ma ciò non deve sorprendere data l’età dell’hardware.

Photo Credit: gtastuntcrew302/eBay

Ovviamente, la Voodoo 5 6000 non può essere paragonata alle moderne schede grafiche in termini di velocità. Il dispositivo offre una prestazione teorica di circa 2,66 Giga-ops al secondo, che lo posiziona approssimativamente al livello della Radeon 9700, uscita nel 2002. A ogni modo, è importante considerare anche le ROPS e le TMU per avere una valutazione completa delle performance, sebbene il passaggio agli shader unificati renda difficile il confronto con le GPU più recenti. La scheda non è in grado di eseguire Windows 11 o giochi relativamente nuovi e probabilmente finirà sullo scaffale di un collezionista piuttosto che in uso all’interno di un PC.

La Voodoo 5 6000 è un pezzo di storia del gaming e della grafica 3D. Ricordiamo che 3dfx Interactive è stata una delle forze trainanti dei primi giochi 3D su PC e ha anche alimentato alcune macchine arcade alla fine degli anni ’90.