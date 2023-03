Il noto leaker Benchleaks ha condiviso su Twitter i risultati ottenuti da un misterioso processore mobile Ryzen 7000 Phoenix (“Mayan-PHX“) nel benchmark Geekbench 5. Il chip, chiamato Ryzen 5 7640U, basato sull’architettura Zen 4 e con una GPU RDNA 3 760M, avrà presumibilmente sei core, dodici thread e una frequenza di boost clock di 4,9GHz, se le specifiche mostrate da Geekbench 5 si riveleranno corrette. La CPU ha registrato 1.869 punti nel test single-core e 8.853 in quello multi-core. Rispetto al predecessore, il Ryzen 5 6600U, il Ryzen 5 7640U è stato il 33% più veloce nel benchmark single-core e il 50% più rapido in quello multi-core.

Il Ryzen 5 7640U è il primo esemplare della serie U visto finora con il design Phoenix, il più all’avanguardia nella gamma Ryzen 7000, che include core CPU Zen 4 realizzati sul nodo produttivo TSMC da 4nm, la più piccola litografia mai introdotta nei Ryzen. È anche l’unico design ad incorporare le nuove unità GPU integrate Radeon 700M basate sull’architettura RDNA 3, che forniscono un notevole miglioramento prestazionale rispetto alle soluzioni RDNA 2 della generazione precedente. Inoltre, Phoenix è l’unico design che include il supporto opzionale per l’engine AI di AMD.

[GB5 CPU] Unknown CPU

CPU: AMD Ryzen 5 7640U w/ Radeon 760M Graphics (6C 12T)

Min/Max/Avg: 4710/4890/4868 MHz

CPUID: A70F41 (AuthenticAMD)

Scores, vs AMD 5800X

Single: 1869, +8.2%

Multi: 8853, -17.6%https://t.co/J9HNlwiPjj — Benchleaks (@BenchLeaks) March 13, 2023

Finora, l’azienda ha annunciato solo i chip della classe Ryzen 7040 HS, tra cui il Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS e Ryzen 5 7640HS. Questi ultimi presentano tutti TDP compresi tra 35 e 45 W. Tuttavia, il Ryzen 5 7640U sembra essere uno dei primi chip Zen 4 Phoenix ad avere un TDP di 28W o inferiore, a causa della sua appartenenza alla serie “U”.

Se i numeri di Geekbench 5 rispecchiano in qualche modo le prestazioni reali, questo chip rappresenterà un notevole passo in avanti rispetto al precedente Ryzen 5 6600U. I processori della classe Phoenix, insieme ad altri design mobile come Rembrandt-R, Barcelo-R e Mendocino, sono previsti per quest’anno, quindi dovremmo vedere i notebook equipaggiati con il 7640U molto presto.