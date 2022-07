Microsoft continua a lavorare e migliorare i suoi software, Windows in primis, ma anche Office e, non ultimo, il browser Edge. Rammentiamo che il rinnovato Edge fa uso del motore Chromium, assicurando piena compatibilità con i siti moderni e l’accesso a un ampio parco di estensioni, offrendo ottime prestazioni generali. Per alcuni, il fatto di non essere legato ad alcun servizio Google potrebbe costituire un vantaggio. Inoltre, fornisce anche un monitoraggio più preciso e controlli sulla privacy, nonché un’ampia compatibilità multipiattaforma, visto che è compatibile con le versioni di Windows da 7 a 11, macOS 10.12 e successive su Mac Intel e Apple Silicon, iOS, Android e Linux.

A quanto pare, l’azienda di Redmond si prepara a introdurre una nuova, e utile, funzionalità, vale a dire la possibilità di modificare un’immagine prima di salvarla. In particolare, questa opzione, apparsa in Microsoft Edge Canary, consente di ritagliare, ruotare e regolare vari parametri della foto, nonché applicare alcuni filtri. La feature è stata segnalata per la prima volta dall’utente Reddit “Leo Varela“, che ha condiviso anche lo screenshot che trovate a corredo della notizia.

Photo Credit: Leo Varela/Reddit

Indubbiamente, si tratta di una funzionalità davvero molto utile soprattutto quando si deve ritagliare o regolare al volo un’immagine, eliminando la necessità di passare attraverso altri tool e dando la possibilità di effettuare le varie operazioni direttamente dal browser. Al momento, non sappiamo quando questa opzione sarà resa disponibile per tutti gli utenti, dato che attualmente fa parte di un rollout controllato per Edge Canary.

Un paio di settimane fa, vi abbiamo riferito che Edge avrà alcune funzionalità dedicate per il servizio Xbox Cloud Gaming, tra cui “Clarity Boost” , che consentirà di aumentare la nitidezza delle immagini trasmesse. Per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.