Una novità migliora la sicurezza di Edge, ma occhio alle prestazioni!

Microsoft ha da poco distribuito un aggiornamento per il suo browser Chromium-based Edge, che giunge alla versione 96.0.1054.29. Questo aggiornamento introduce alcune nuove funzionalità elencate come sempre nel changelog, ma una di queste è passata in sordina, si tratta della nuova “Super Duper Secure Mode”.

Dopo il silenzio iniziale, il rilascio di questo nuovo strumento è stato confermato da Johnathan Norman, direttore del Microsoft Edge Vulnerability Research.

Il menù della nuova modalità - Credit: Johnathan Norman

La nuova modalità, se abilitata, va a disattivare il compilatore “ Just-In-Time “ ( JIT ) del browser per rendere più sicura la navigazione, tuttavia questo ha un impatto sulle prestazioni del browser che, come spiegato in un post da Norman stesso, possono risultare ridotte.

La “ Super Duper Secure Mode “ offre due modalità di funzionamento, bilanciata e restrittiva: la modalità bilanciata andrà a intervenire solo su pagine visitate per la prima volta o raramente, senza intaccare troppo le prestazioni del browser, mentre la modalità restrittiva va ad applicarsi a tutti i siti web con conseguente perdita di prestazioni costante.

Microsoft non è la sola a cercare un compromesso tra le prestazioni e la sicurezza degli utenti, anche Google è al lavoro tramite il team Project Zero sul giusto bilanciamento tra sicurezza e prestazioni e lo fa con un approccio volto a chiudere il motore di rendering JavaScript V8 (di cui il compilatore JIT è un componente) in una Sandbox.

L’aggiornamento di Microsoft Edge che introduce la nuova funzionalità è disponibile al download via Windows Update, o tramite la pagina ufficiale di Microsoft Edge. Una volta installata potete digitare nella barra degli indirizzi il percorso edge://flags/#edge-enable-super-duper-secure-mode per poter gestire la nuova modalità.