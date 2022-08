Una nuova APU Rembrandt di AMD, che sembra prossima al rilascio, è stata scovata nel database di Geekbench da Benchleaks: si tratta di un modello di fascia bassa dotato di 4 core Zen 3+ e iGPU RDNA 2. Zen 3+ è la versione ottimizzata dell’architettura dell’azienda realizzata attraverso i nodi produttivi a 6nm di TSMC, allo scopo di offrire una maggiore efficienza energetica nei portatili.

Come riportato nel database Geekbench 5, la nuova APU ha il codice OPN “100-000000552-40_Y ” anche se sembra non avere ancora un nome. Il modello è elencato a ogni modo come “Rembrandt” e secondo le specifiche è dotato di 4 core e 8 thread. Per quanto riguarda le frequenze operative, l’APU di AMD ha un clock base di 2,9 GHz e una frequenza massima di 4,14 GHz, disponendo inoltre di una cache L3 da 8MB e L2 da 2MB. La iGPU “GFX1035” RDNA 2 integrata include 3 Compute Unit per un totale di 192 stream processor e opera a una frequenza di 1.6 GHz. L’APU è compatibile con il socket FP7 pensato per i portatili.

Fonte: Geekbench

La iGPU integrata è un modello ridotto sia della Radeon 680M, che possiede 12 CU, che della 660M che ne integra la metà. Secondo le indiscrezioni questa dovrebbe prendere il nome di Radeon 640M, anche se non c’è ancora una conferma ufficiale. Venendo alle performance espresse nel benchmark, stando a un confronto effettuato da Wccftech la nuova APU quad core Rembrandt di AMD sembra essere vicina al Ryzen 3 5425U con architettura Barcelo. Anche la iGPU con le sue 3 CU RDNA 2 offre prestazioni simili alla iGPU Vega 11 presente nel Ryzen 3, dotata di 11 CU.

Questo nuovo modello sembra proprio trattarsi di una solida soluzione di fascia bassa destinata a sistemi o dispositivi a basso consumo energetico. L’azienda non ha ancora rilasciato annunci ufficiali in merito al possibile rilascio di nuove APU entri-level, ma considerata la sua presenza nel database di Geekbench è possibile che potremo vedere nuovi processori a breve.