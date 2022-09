In occasione di una recente intervista, il cofondatore, CTO e chief software architect dell’azienda cinese MetaX Tech, Yang Jian, ha affermato che la GPU pensata per il gaming della società arriverà sul mercato entro il 2025. Infatti, MetaX Tech, che ha compiuto ottimi passi in avanti in termini di sostegno finanziario e sviluppo, ha recentemente presentato la sua roadmap inerente alle schede video ad alte prestazioni.

A differenza di altre aziende cinesi, i prodotti MetaX sono equipaggiati con un “core IP progettato da zero e un’architettura GPU con un set di istruzioni progettato in modo indipendente“. Questo approccio, ad esempio, è diverso da quello impiegato da Innosilicon, che ha usato la tecnologia di Imagination Techologies (PowerVR) per le sue GPU Fantasy. Il mercato cinese delle schede grafiche rappresenta il 40% di quello mondiale e l’intenzione di MetaX è quello di diventare uno dei principali pionieri del paese, proponendo GPU che non si limitano solo a velocizzare i calcoli per AI o modelli scientifici, ma anche di occuparsi di rendering grafico ad alti livelli. Stando al portale MyDrivers, la linea di GPU gaming di MetaX Tech si chiamerà “MXG” e arriverà nel 2025.

Photo Credit: MetaX

All’interno di MetaX militano anche ingegneri che hanno lavorato in precedenza in AMD, mentre, rimando sul territorio cinese, il team attualmente al lavoro sulla GPU Moore Thread è guidato principalmente da ex ingegneri di NVIDIA. Del resto, nei prossimi mesi è possibile che vengano inasprite le sanzioni nei confronti della Cina a causa dei problemi legati agli armamenti ad alta tecnologia, quindi il paese si prepara a progettare e produrre GPU internamente per sopperire alla mancanza di alternative straniere.

Lo scorso mese vi abbiamo parlato anche di Biren BR100, la GPU general-purpose più potente mai realizzata in Cina, che può contare su ben 77 miliardi di transistor, solo 3 miliardi in meno rispetto a NVIDIA Hooper H100, e sarà prodotta su un nodo di processo a 7nm. Trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.