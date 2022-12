Tutti prima o poi hanno dovuto fare i conti con la grafia dei propri medici: le vignette e i meme si sprecano, così come le battute sui farmacisti, a oggi gli unici in grado di tradurre in linguaggio comprensibile i geroglifici tracciati dai medici sulle ricette.

Google ha deciso di intraprendere questa sfida, ovvero battere i farmacisti! Scherzi a parte, Google Lens, ovvero la tecnologia di riconoscimento delle immagini del colosso tecnologico, potrebbe subire alcuni aggiornamenti in futuro per decifrare le calligrafie incomprensibili dei medici.

La ricerca è in fase di svolgimento e ci sarebbe già un prototipo funzionante, ma non disponibile al pubblico. Il problema, al netto dell’ironia, può diventare serio, soprattutto poiché potrebbe dare origine a errori gravi, come la consegna di un farmaco diverso da quello prescritto o ritardi nel reperimento di medicine potenzialmente salvavita.

Google Lens è la tecnologia di riconoscimento delle immagini dell'azienda californiana

Google ha voluto subito precisare, tuttavia, che l’obiettivo non è quello di sostituire gli operatori umani, ma di fornire ai farmacisti e ad altri lavoratori del settore sanitario uno strumento in più per ridurre al minimo possibili errori e incidenti. Inoltre, l’azienda ha chiarito che, sebbene la tecnologia verterà sull’impiego dell’intelligenza artificiale, ciò rientrerà comunque nelle line di guida per l’IA responsabile fissate nel 2018.

Al momento, Google non ha reso noti ulteriori dettagli, dunque non si sa se la tecnologia sarà a esclusivo appannaggio di Google Lens o se sarà disponibile in altre tipologie di prodotti. Non resta che attendere un annuncio ufficiale da parte dell’azienda. Continuate a seguire Tom’s Hardware Italia per tutti gli sviluppi di questa interessante ricerca.