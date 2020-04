Una nuova versione del progetto Proton di Valve è adesso disponibile al download

Qualche ora fa è stata rilasciata su GitHub una nuova versione di Proton, la 5.0-6. Per chi non lo sapesse, Proton è un fantastico strumento supportato da Valve, che ci consente di giocare su Linux con i giochi sviluppati per il sistema operativo Windows. In pratica, si tratta di una versione modificata ed ottimizzata per i giochi del noto emulatore Wine: tra le caratteristiche principali ricordiamo una maggior compatibilità con i controller, l’implementazione di un’API utile allo sviluppo di applicazioni compatibili con SteamVR e più in generale un’ottimizzazione dei processi utilizzati dai giochi, che Wine non è in grado di compiere.

I giochi e i programmi supportati da tale sistema sono quelli contrassegnati dall’etichetta “Steam Play”. Acquistando uno di questi prodotti dal classico Steam, potremo poi eseguirli a prescindere dal sistema operativo utilizzato, senza dover effettuare un nuovo acquisto. Vediamo le novità di questa versione:

Corretti gli errori generati dal DRM per DOOM Eternal. Il gioco richiede l’ultima versione dei driver per scheda video disponibili.

Miglioramenti delle prestazioni e alla grafica per Resident Evil 2 in Direct3D 12

Corretti i problemi introdotti dalla versione di Proton 5.0 in Rock of Ages, Dead Space e Elder Scrolls Online

Corretti gli errori che impedivano l’esecuzione di Fallout 3 e Panzer Corps

Corretti gli errori generati dall’apertura di link web esterni in alcuni giochi, inclusi Football Manager 2020 e Age of Empires II: HD Edition

Migliorato l’aspetto del Launcher di Rockstar

Adesso le tavolette Wacom non vengono più considerate come joystick

Corretto l’errore che causava il crash di DmC Devil May Cry correlato all’uso di controller dotati di vibrazione

Corretto l’errore della VR occorso agli utenti che usano una impostazione XDG_CONFIG_HOME diversa da quella standard (indica la directory in cui i file di configurazione di un utente vengono memorizzati).

Se siete interessati e ne avete le capacità, potreste sempre pensare di dare una mano alla community compilando nuove e build e compiendo nuovi test. Proton infatti è un progetto Open Source al quale tutti possono partecipare, semplicemente accedendo alla pagina di GitHub dedicata.

Una lista dei giochi già compatibili, è disponibile direttamente su Steam.