Manca ormai pochissimo all’evento organizzato da AMD per presentare la sua nuova linea di schede grafiche basate sull’architettura RDNA 3, previsto per domani, giovedì 3 novembre, e nel frattempo, come di consueto, qualche informazione riesce sempre a sfuggire ai leaker più noti. In particolare, recentemente HLX ha pubblicato alcune foto provenienti, apparentemente, da “QQ“, portale cinese di social media, nonché piattaforma di messaggistica istantane.

Le immagini in questione ritraggono il modello reference di una presunta Radeon RX 7000, presumibilmente una RX 7900 XT o XTX. Dal punto di vista dimensionale, il prodotto dovrebbe essere leggermente più grande di una Radeon RX 6900 XT ed è possibile che presenti un dissipatore maggiorato per riuscire a mantenere le temperature sotto controllo. Sembra anche che le ventole stesse abbiano un diametro maggiore, probabilmente di 82-83 mm rispetto a quelle da 78 mm della top di gamma precedente.

Photo Credit: HXL/Twitter

Per quanto riguarda l’alimentazione, sono presenti due connettori PCIe a 8 pin e, di conseguenza, la scheda potrebbe avere un TDP massimo di circa 350W. Contiamo che la presunta efficienza energetica delle soluzioni RDNA 3 abbiano permesso all’azienda di aumentare notevolmente le prestazioni a parità di potenza. Dalle foto, inoltre, possiamo vedere che la RX 7900 XT/XTX ritratta presenta un PCB di sviluppo non coperto da un backplate con alcuni pin sporgenti che gli sviluppatori possono utilizzare per il monitoraggio, la diagnostica e la programmazione dell’hardware.

Ricordiamo che, secondo quanto finora condiviso da AMD, l’architettura RDNA 3 garantirà almeno il 50% di prestazioni per watt rispetto a RDNA 2. Le Radeon RX 7000 saranno inoltre le prime GPU a sfruttare il design MCM (multi-chip-module), con chiplet grafici e di memoria. Stando alle poche informazioni ufficiali le schede, nome in codice Navi 3X, saranno prodotte sul processo 5nm di TSMC e integreranno una Infinity Cache di nuova generazione. Per il momento, non ci resta altro che attendere ancora poche ore per saperne di più.