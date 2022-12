Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato la nostra recensione completa delle nuove schede video AMD, vale a dire le Radeon RX 7900 XT e Radeon RX 7900 XTX, nella quale abbiamo affermato che le proposte dell’azienda di Sunnyvale offrono validissime performance in rasterizzazione, anche superiori, per quanto riguarda il modello RX 7900 XTX, alla GeForce RTX 4080 di NVIDIA. Grossi passi in avanti sono stati compiuti anche in ambito Ray Tracing, sebbene non si sia ancora arrivati al livello della sua diretta rivale “verde”. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo all’articolo completo.

Ovviamente, per migliorare ulteriormente le capacità di queste schede si può utilizzare la nota tecnica dell’overclocking, andando ad aumentare le frequenze di funzionamento della GPU. Come riportato dai colleghi di Wccftech, l’utente Twitter conosciuto come “0x22h” ha effettuato vari test sul suo esemplare di Radeon RX 7900 XT, ottenendo quelli che, apparentemente, sono i clock più elevati raggiunti da un chip Navi31 sino ad ora. Infatti, è stato toccato un clock massimo degli shader di 3,5GHz, mentre il clock del front-end è stato portato sino a 3,7GHz. L’aumento è decisamente considerevole, dato che stiamo parlando di 1,2GHz in più rispetto alle frequenze di default.

Photo Credit: 0x22h/Wccftech

Come di consueto, overcloccando la propria scheda video si ha anche un aumento dei consumi e di temperature. La scheda in questione ha raggiunto una potenza massima di 400W, 45W in più rispetto ai 355W del TGP, mentre le temperature si sono stabilizzate intorno ai 62°C e 85°C per quelle Hot Spot. Grazie a questo poderoso overclock, la Radeon RX 7900 XT è stata in grado di fornire performance FPS32 pari a 75TFLOP, il 44% rispetto all’usuale. Tuttavia, come osservato dallo stesso 0x22h, l’architettura RDNA 3 porta ad avere solo 5/6 delle prestazioni teoriche effettive.