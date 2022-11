Un membro della community di LinusTechTips è riuscito miracolosamente a entrare in possesso di una scheda grafica Intel Larrabee funzionante, che è stata installata in un sistema moderno con Windows 10 a bordo.

Ricordiamo che Larrabee era il tentativo di Intel nel 2008 di realizzare una GPU, o meglio una GPGPU, separatamente dal progetto che ha portato a Iris Pro. Piuttosto che seguire le orme di NVIDIA e ATI, Larrabee usava il set di istruzioni X86 con estensioni speciali e la GPU funzionava più come un ibrido tra una CPU e una GPU. Inoltre, faceva molto del suo lavoro in software piuttosto che usare hardware grafico specializzato, usando un approccio di rendering basato su tile. L’idea era quella di creare una scheda che potesse accelerare carichi di lavoro diversi dai soli videogame e ottenere effetti grafici che le GPU al momento non potevano gestire, come il ray-tracing in tempo reale e la mappatura irregolare delle ombre.

Il sample in questione, dotato del BIOS 1.0.0.0102 risalente all’8 febbraio 2010, ovvero dopo che Intel aveva annunciato che Larrabee non sarebbe stato distribuito come prodotto per il mercato consumer, è presumibilmente stato estratto da una macchina per l’elaborazione delle immagini connessa ad un dispositivo per la TAC.

Ovviamente, non esistono driver ufficiali per Windows 10, ma la scheda può comunque essere utilizzata come adattatore grafico di base. Tuttavia, il proprietario intende decompilare il BIOS per ottenere qualche informazione in più.

Riuscire ad abilitare correttamente tutte le sue funzionalità in Windows sarebbe piuttosto interessante, in quanto fornirebbe la possibilità di avviare videogiochi e benchmark sintetici e offrire una panoramica più completa sulle prestazioni della scheda, tanto da metterla a confronto con i prodotti analoghi dello stesso periodo storico.