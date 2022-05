L’ufficio brevetti degli Stati Uniti ha da poco approvato una nuova richiesta di brevetto da parte di Apple riguardante una tastiera collegabile a un iPad tramite aggancio magnetico. E fin qui niente di nuovo, in commercio esistono già tanti prodotti di terze parti che consentono di trasformare un iPad in un mini portatile 2-in-1, con tutta la comodità di digitare tramite tasti fisici (sebbene non sempre realmente comodi viste le dimensioni ridotte). Per anni ho preso appunti sul mio iPad mini grazie a una tastiera Logitech (prima che mia figlia decidesse di impossessarsene per sempre).

La novità, però, sta nell’interfaccia utente che si attiverebbe una volta agganciata la tastiera all’iPad, un ambiente grafico che ricorderebbe parecchio quello di macOS, con tanto di supporto all’Apple Pencil, il famoso pennino dell’azienda. Osservando gli schemi allegati al brevetto, sembra anche che sui cardini della tastiera potrebbe essere presente una fotocamera o un proiettore e un microfono, tutti segni che puntano verso una direzione di cui si parla già nel settore: un possibile ibrido Mac/iPad.

Dettagli del brevetto depositato da Apple - Fonte: Patently Apple

E considerando che iPadOS non soddisfa proprio tutti gli utenti, la possibilità di utilizzare un iPad con un’interfaccia simile a quella vista sui Mac potrebbe essere quantomeno interessante e rendere l’esperienza d’uso dell’iPad più piacevole e produttiva, soprattutto per chi usa questo dispositivo per attività connesse alla creatività.

C’è da dire che Apple deposita molto spesso dei nuovi brevetti, ma non tutti vedono poi un utilizzo concreto sui prodotti reali, di conseguenza non resta che attendere e vedere se davvero il Colosso di Cupertino ci proporrà un MacPad.