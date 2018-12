Una webcam 4K per PC e Xbox One nel 2019 di Microsoft

Secondo voci di corridoio, Microsoft starebbe preparandosi a tornare sul mercato delle webcam nel 2019 con interessanti novità. La casa di Redmond avrebbe in cantiere alcune webcam capaci di registrare a risoluzione 4K, e una di queste sarebbe in grado di lavorare tanto con i PC Windows 10 quanto con le console Xbox One.

Le nuove webcam dovrebbero consentire agli utenti Windows 10 di autenticarsi tramite Windows Hello (scansione dell’iride), il che segnerebbe una “prima volta” per le webcam dedicate dell’azienda, che finora aveva fornito la funzionalità solamente tramite le webcam integrate nei sistemi Surface.

Su Xbox One la webcam potrebbe fornire “una caratteristica molto apprezzata del Kinect, la sfortunata periferica che non è più in vendita: gli utenti potranno autenticarsi automaticamente semplicemente mettendosi davanti alla webcam. Funzionerà anche con più utenti, in modo che amici o familiari possano partecipare alle sessioni di gioco”.

Secondo le indiscrezioni, una delle webcam in sviluppo sarà destinata al settore enterprise. E di certo un modello 4K a marchio Surface con Windows Hello potrebbe avere molto senso nell’ottica di espandere sempre di più un marchio che sembra aver trovato finalmente “un posto al sole” dopo anni difficili.