Se siete alla ricerca di offerte entusiasmanti, queste ultime ore rappresentano l’opportunità perfetta per aggiudicarsi un notebook performante a un prezzo imbattibile. Che siate studenti, professionisti o semplici appassionati di tecnologia, questa promozione soddisferà le esigenze di tutti. Vi invitiamo quindi a dare un’occhiata alle offerte last minute di Unieuro, dedicate proprio a una serie di portatili delle migliori marche.

Acquistare oggi un notebook da Unieuro è davvero conveniente, a maggior ragione dopo che lo store ha deciso di offrire anche fino a 300 euro per il vostro vecchio PC. A tal riguardo, abbiamo già dedicato un articolo a come ricevere questa super valutazione del vostro usato, anch’essa valida ancora per pochissime ore. Unendo il rimborso di 300 euro a questi sconti, è chiaro che siamo di fronte a un’opportunità unica per risparmiare sul prezzo finale.

Tanti hanno già approfittato di queste offerte, portando a una scarsa disponibilità di alcuni modelli, ma lo store permette ancora di aggiudicarsi uno dei migliori portatili del momento a prezzi stracciati. Optare per un notebook scontato e che sia compatibile anche con la super valutazione dell’usato è chiaramente la scelta migliore da fare.

Tra i più interessanti vi proponiamo Acer Aspire 7 A715-51G-50FF, poiché parliamo di un notebook dal valore di 1.099,00€, che potrà essere vostro a soli 469,00€. Un prezzo incredibile per un dispositivo dotato di Intel Core i5 di 12° generazione e RTX 3050, possibile però solo se siete disposti a sbarazzarvi del vostro vecchio portatile. In caso contrario, la convenienza rimarrà sempre, dal momento che lo pagherete 769,00€, risparmiando così ben 330 euro.

I componenti hardware di Acer Aspire 7 A715-51G-50FF fanno sì che questo notebook assicuri prestazioni straordinarie nell’utilizzo quotidiano, da soddisfare anche chi è solito provare, senza troppe pretese, i giochi ultima generazione. Parliamo infatti pur sempre di un portatile da gaming, con uno stile però più professionale anziché appariscente. Non ci sono infatti i tipici LED RGB presenti di solito su questa tipologia di notebook, tranne che sulla tastiera, rendendo più facile scrivere in ambienti con poca luce.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

