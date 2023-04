Se vi trovate spesso a dover sostituire i vostri PC con modelli più recenti e performanti, affrontando ogni volta spese importanti durante il passaggio al nuovo modello, vi informiamo che fino al 27 aprile potete sbarazzarvi del vostro dispositivo in maniera vantaggiosa. Unieuro, infatti, è disposto a offrirvi fino a 300 euro per il vostro vecchio PC, a prescindere che sia un notebook o un desktop.

Come tutte le iniziative, è importante leggere i termini e le condizioni per far sì che si possa aderire all’offerta senza incorrere in inconvenienti, come ad esempio vedersi rifiutare la propria proposta. Il regolamento è comunque molto semplice e chiaro. Va segnalato anzitutto che il valore del vostro PC usato dipenderà dalla spesa che andrete ad effettuare per l’acquisto del nuovo modello.

Si parte da un rimborso di 150 euro per una spesa compresa tra 299,00€ e 449,99€. Si passa poi a una valutazione di 200 euro per un PC compreso tra 450,00€ e 599,99€, che arriva a 250 euro qualora si acquistasse un PC da almeno 600,00€. Il rimborso di 300 euro, invece, lo si avrà acquistando notebook o desktop dotati di scheda grafica RTX o GTX.

Unieuro accetterà qualsiasi portatile o desktop, a patto che sia funzionante, non danneggiato e che abbia il suo alimentatore e batteria. Il requisito a cui bisognerà prestare maggiore attenzione è la data di produzione del PC, che non dovrà essere superiore a 5 anni. Sottolineiamo che l’iniziativa non si riferisce alla data di acquisto, bensì all’anno di produzione, pertanto dovete informarvi all’anno in cui risale il vostro modello. Questa informazione la si trova facilmente sul sito del produttore o comunque tramite delle rapide ricerche sul web.

Va detto poi che per ottenere questa valutazione occorre acquistare la stessa tipologia di PC che si desidera sbarazzarsi. A tal riguardo, l’iniziativa terrà conto di soluzioni All-in-One e computer fissi per quanto riguarda i PC desktop, mentre per i notebook si intendono laptop, computer portatili e convertibili, fatta eccezione per quelli inferiori a 12,6″. I Microsoft Surface sono compatibili con la promozione.

Dopo aver acquistato un nuovo notebook o desktop, dovrete registrare il vostro acquisto sul sito unieuro promozioni entro 15 giorni. Riceverete una mail con la data di ritiro a domicilio del vostro dispositivo e successivamente una convalida qualora il PC rispettasse i requisiti descritti poc’anzi. Il rimborso avverrà tramite bonifico entro 30 giorni dalla convalida. Insomma, un’iniziativa molto conveniente, visto che avrete la possibilità di acquistare il MacBook Air M1 a 649€ o un portatile con scheda video RTX, come HP Victus, alla stessa cifra.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata all’iniziativa, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa promozione, visto che si tratta di un’ottima occasione per sbarazzarsi del proprio vecchio dispositivo, ricevendo una valutazione forse addirittura maggiore rispetto al reale valore del vostro vecchio PC.

