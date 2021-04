Unity aggiunge il supporto a Nvidia DLSS, più FPS per tutti!

La GTC 2021 è iniziata in modo scoppiettante con Nvidia che ha messo in palio addirittura una RTX 3090 per chi deciderà di seguire l’evento e riuscirà a decifrare tutti i codici nascosti e gli easter egg.

Le novità non sono però finite e l’azienda americana ha annunciato una novità che porterà sicuramente molti benefici ai gamer: il motore grafico Unity ora supporta nativamente DLSS e tutti i developer possono includere nei propri giochi questa funzionalità che gli utenti potranno sfruttare sulle schede RTX.

Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) è una tecnologia di upscaling basata sul machine learning e sull’AI in grado di permettere alle GPU RTX di renderizzare un gioco ad una risoluzione minore per poi aumentarla a quella del display in tempo reale con un conseguente aumento di FPS.

Unity, popolare motore di gioco utilizzato per lo sviluppo di ogni genere di giochi per moltissime diverse piattaforme, potrà ora contare sul supporto nativo a questa funzionalità.

“Per gli sviluppatori, la possibilità di migliorare il livello dei loro giochi equipaggiandoli con le stesse tecnologie all’avanguardia presenti nei più grandi titoli di successo è diventata molto più semplice. Gli sviluppatori Unity saranno infatti presto in grado di aggiungere NVIDIA DLSS alle loro creazioni in pochi clic. Prima della fine del 2021, NVIDIA DLSS sarà supportato nativamente per High Definition Render Pipeline (HDRP) in Unity 2021.2” scrive Nvidia nel suo comunicato stampa.

Al GTC 2021, Light Brick Studio ha dimostrato come sia possibile realizzare giochi Unity di altissima qualità quando vengono combinati ray tracing in tempo reale e DLSS.

“Con il ray tracing in tempo reale e Nvidia DLSS, gli sviluppatori Unity saranno in grado di creare splendidi mondi ray tracing con frame rate alti e risoluzioni elevate con GPU Nvidia RTX. Questa tecnologia fornisce anche un sostanziale aumento delle prestazioni per la grafica rasterizzata tradizionale” spiega l’azienda guidata da Jensen Huang.

Ora il problema è solo quello di riuscire a mettere le mani su una scheda video in grado di utilizzare il DLSS, cosa che non sarà facile per la maggior parte dei gamer durante tutto il corso del 2021…