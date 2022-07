Genie9 è il marchio dietro Genie9 Timeline, uno dei migliori software di backup a pagamento attualmente sul mercato. Uno dei suoi vantaggi è il fatto che vi permette di eseguire i vostri backup senza dover interrompere i processi e le attività in corso sulla macchina, senza contare l’estrema semplicità del programma e la sua facilità d’uso.

In previsione della vacanze, ora arrivano i saldi estivi di Genie9 con l’iniziativa Summer Sale, in cui tutto il catalogo software dell’azienda è scontato del 70%. Un’occasione imperdibile per acquistare uno di programmi di backup che abbiamo inserito nella nostra classifica o un altro dei vari programmi presenti sul sito ufficiale. Ci sono programmi destinati agli utenti domestici, come appunto Timeline e Backup Manager, a prezzi davvero ridotti, così come una buona selezione di software pensati principalmente per le aziende, particolarmente convenienti grazie allo sconto del 70% applicato a tutto l’intero catalogo, come dicevamo.

La promozione è già attiva e sarà valida fino al 30 settembre 2022, quindi avete tutto il tempo per consultare le offerte e decidere quale fa al caso vostro. Ecco cosa troverete sul sito di Genie9:

Utenti domestici

Genie Timeline Home 10 : l’ultima versione del popolare software di backup di Genie9, venduto a 10,48€ anziché 34,95€

: l’ultima versione del popolare software di backup di Genie9, venduto a Genie Backup Manager 9.0 Home Edition: soluzione di backup e ripristino d’emergenza, con possibilità di effettuare backup incrementali, completi ecc., venduto a 11,98€ anziché 39,95€

Utenti Business