A quanto pare, i processori Intel Alder Lake di dodicesima generazione, equipaggiati con la GPU integrata UHD Graphics 770, soffrono di un problema relativo ai driver grafici che può portare a rallentamenti sui browser basati su Chromium (come Microsoft Edge o Google Chrome).

Come ammesso dalla stessa Intel:

I recenti driver Intel UHD Graphics 770 per i processori Intel Core di 12a generazione causano un grave ritardo dei browser Edge e Chrome. I browser si comportano come se fossero semi-congelati. Il ritardo nella risposta al clic è di 2 secondi e lo scorrimento è fortemente ritardato e discontinuo. Il problema può essere riprodotto aprendo molte schede contemporaneamente o scorrendo e facendo clic e utilizzando un disco rigido meccanico (HDD).

Photo Credit: Intel

Per risolvere il problema, l’azienda di Santa Clara consiglia di aggiornare sia il sistema operativo (Windows) che i browser alla rispettiva versione più recente, così come i driver grafici. Inoltre, potrebbe aiutare la disattivazione dell’accelerazione hardware dalle impostazioni dei programmi e usare un SSD invece di un disco meccanico per il sistema. A quanto pare, questo inconveniente è causato dal modo in cui i browser Chromium sfruttano l’accelerazione hardware, che potrebbe provocare il trasferimento non necessario di dati dalla RAM al dispositivo di archiviazione primario per una gestione delle memoria non efficiente. Ovviamente, nel caso il sistema disponga ancora di un disco fisso di tipo meccanico, questo porta a rallentamenti ed eventuali blocchi.

Ad ogni modo, non si tratta di un problema particolarmente importante in quanto si presenta solo su determinate configurazioni hardware, ma lascia un po’ di dubbi sulla capacità di Intel di produrre driver grafici all’altezza, soprattutto adesso che si prepara a entrare nel mercato delle schede video dedicate in grande stile con la sua serie Arc Alchemist.