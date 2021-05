Unreal Engine 5, aggiunto il supporto a NVIDIA DLSS e Reflex

Nella giornata di oggi vi abbiamo informato della collaborazione tra Epic Games e AMD per l’introduzione di alcune ottimizzazioni in fase di compilazione del codice sulle CPU Ryzen Threadripper nell’Unreal Engine 5. A quanto pare, non è stato l’unica compagnia di un certo livello che potrà contare sul pieno supporto dei propri chip all’interno di quello che sarà uno dei motori grafici più utilizzati dai videogiochi in uscita nel corso dei prossimi mesi/anni.

Infatti, sul sito web dedicato agli sviluppatori, come riportato dai colleghi di TweakTown, NVIDIA ha ricordato che già diversi anni fa aveva pubblicato un tech demo, chiamata Reflection e ambientata nell’universo di Star Wars, che consentiva di apprezzare le possibilità offerte dalle schede grafiche della serie RTX, quali gli effetti di Ray Tracing in tempo reale, offrendo una qualità grafica elevatissima con un’illuminazione fotorealistica. Fa piuttosto impressione pensare che quella demo girava su Unreal Engine 4 e quindi con la prossima iterazione del popolare motore grafico le cose non potranno che migliorare.

Nick Penwarden, Vice President of Engineering di Epic Games, ha affermato:

Abbiamo utilizzato ampiamente le GPU RTX durante lo sviluppo di Unreal Engine 5. Grazie a una stretta integrazione con gli strumenti e le tecnologie NVIDIA, il nostro team è in grado di ottimizzare più facilmente l’Unreal Engine 5 per tutti.

In Unreal Engine 5 sono state integrate anche le tecnologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) e Reflex, così da fornire agli sviluppatori la possibilità di aggiungere il loro supporto in maniera semplice e veloce. Allo stato attuale, NVIDIA Reflex è già disponibile in Unreal Engine 5, mentre DLSS sarà aggiunto nel corso delle “prossime settimane”.