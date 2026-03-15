Su Amazon è disponibile l'Uovo di Pasqua BACI PERUGINA al Cioccolato Fondente 70%, perfetto per sorprendere le persone care in occasione delle festività. Include una doppia sorpresa, 4 cioccolatini BACI PERUGINA Fondente 70% ed è realizzato con materie prime selezionate, senza glutine. Ora disponibile a soli 11,90€ con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale di 15,99€.

Uovo di Pasqua Baci Perugina, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Uovo di Pasqua BACI PERUGINA al Cioccolato Fondente 70% è il regalo ideale per chi desidera sorprendere una persona cara con un dono raffinato e di qualità. È consigliato a tutti gli amanti del cioccolato fondente intenso, ma anche a chi cerca un pensiero elegante per celebrare la Pasqua con stile. Grazie alla sua doppia sorpresa e ai 4 cioccolatini inclusi, risulta perfetto per adulti e per chiunque apprezzi le eccellenze della tradizione dolciaria italiana. Essendo senza glutine, è adatto anche a chi segue una dieta priva di questa proteina.

Questo prodotto soddisfa l'esigenza di fare un regalo memorabile senza rinunciare alla qualità delle materie prime selezionate. Con uno sconto del 26%, passando da 15,99€ a soli 11,90€, rappresenta un'opportunità conveniente per chi vuole esprimere affetto e gratitudine in occasioni speciali come la Pasqua. È ideale da acquistare su Amazon per chi ama ricevere direttamente a casa un prodotto iconico, simbolo di amore e dolcezza da condividere con le persone più importanti.

BACI PERUGINA Uovo di Pasqua Fondente 70% è un uovo da 215g realizzato con materie prime selezionate, senza glutine. Include 4 cioccolatini Baci Perugina Fondente 70% e una doppia sorpresa, perfetto per celebrare occasioni speciali.

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