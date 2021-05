USB-C, finalmente avremo alimentatori standard per (quasi) tutti i notebook?

Quante volte siamo rimasti piuttosto delusi nel vedere che un notebook a cui avevamo puntato non supportava la ricarica tramite la sempre più comune porta USB Type-C, ma piuttosto impiegava alimentatori con un connettore proprietario? Purtroppo, tale pratica è quasi indispensabile in presenza di prodotti piuttosto performanti, che quindi necessitano di una maggiore quantità di potenza rispetto ai 100W assicurati da un collegamento USB-C per usare il computer portatile a pieno regime e ricaricare la batteria interna allo stesso tempo.

Finalmente, dopo anni di attesa, sembra che finalmente ci potremo lasciare alle spalle questo annoso inconveniente. Infatti, l’USB Implementers Forum (USB-IF), come riportato dai colleghi di The Verge, ha finalmente più che raddoppiato la quantità di energia che è possibile trasportare via cavo USB-C sino a 240W. Questo consentirebbe di alimentare la stragrande maggioranza dei notebook in commercio, a parte pochi modelli molto potenti e pesanti, tramite alimentatori standard.

USB-IF chiama questa funzionalità “Extended Power Range” (EPR) e, per sfruttarla, ovviamente sarà doveroso utilizzare sia cavi che alimentatori aderenti alle nuove specifiche, i quali dovranno “essere identificati in maniera visibile ed immediata”. Un cavo, ad, esempio, dovrà essere in grado di supportare fino a 5A e 50V per essere conforme. Inoltre, come potete vedere dall’immagine allegata alla notizia, molto probabilmente i produttori dovranno anche modificare il design dei loro alimentatori.

Credit: The Verge

Per vedere una diffusione su larga scala di cavi e alimentatori aderenti a queste specifiche dovranno passare ancora diversi mesi, ma questo lascia ben sperare per il futuro. Infatti, oltre che ai computer portatili, si potrebbe usare lo stesso sistema anche per mini PC, desktop all-in-one e console da gioco, con ovvi vantaggi sia per i produttori che i consumatori.