Google ha da poco rilasciato la versione 105.0.5195.102 del proprio browser Chrome sia per Windows che per Mac e Linux e, se non l’avete fatto, vi consigliamo di aggiornare subito il vostro browser.

Questo aggiornamento, infatti, è considerato di emergenza ed è volto a risolvere una vulnerabilità zero-day considerata ad alto rischio ed etichettata come CVE-2022-3075. Per avere maggiori informazioni sulla patch, consultate il blog ufficiale di Google Chrome.

L’update è stato già distribuito nel canale Stable Desktop e dovrebbe raggiungere a breve l’intera base di utenti del browser.

Non sono stati divulgati dettagli tecnici relativi alla vulnerabilità, né ulteriori informazioni sulle relative violazioni, tutto quello che si sa è che la causa è da ricercarsi nella convalida dati insufficiente in Mojo, una raccolta di librerie di runtime che agevolano il passaggio dei messaggi tra limiti arbitrari all’interno dei processi e tra un processo e l’altro. Tuttavia, visto l’intervento di emergenza effettuato da Google, consigliamo di procedere il prima possibile alla verifica della versione di Chrome che state utilizzando.

Per verificare e aggiornare la vostra versione di Google Chrome, fate clic sul menu in alto a destra (i tre puntini), passate il mouse su Guida in fondo all’elenco e selezionate Informazioni su Chrome dal nuovo menu visualizzato. A questo punto, sarete reindirizzati a una nuova scheda nella quale potrete osservare il numero di versione del vostro browser e avrete la possibilità di fare l’aggiornamento, sempre che non venga avviato in automatico. Al termine dell’operazione, fate clic sul pulsante di riavvio del browser che apparirà una volta completata la fase di download e installazione per consentire a Chrome di ultimare l’aggiornamento. Se stavate lavorando su qualche scheda, vi consigliamo di salvare il lavoro e chiudere le tab prima di procedere.