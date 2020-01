Vaio SX12, un portatile da 12,5 pollici basato su CPU Intel Comet Lake

VAIO ha presentato il nuovo portatile SX12, un modello compatto che pesa meno di un chilogrammo e basato sui processori Comet Lake mobile di Intel. Non solo dovrebbe offrire prestazioni di buon livello, ma offre anche un vasto insieme di connettori e connettività 4G/LTE opzionale.

Per ridurre al minimo il peso e le dimensioni, VAIO SX12 vanta un telaio in fibra di carbonio e plastica. Di conseguenza, il sistema pesa solo 906 grammi e ha uno spessore di 15,7 mm ~ 18 mm.

Il notebook è dotato di un display Full HD da 12,5″ con cornici molto sottili inserito in uno chassis da 11 pollici. Inoltre, l’azienda è riuscita a dotare SX12 di una tastiera con una corsa di 19 mm.

Il VAIO SX12 2020 si basa sui processori Intel Core i5-10210U e Core i7-10710U di decima generazione, che offrono quattro o sei core e grafica UHD integrata.

La CPU è accoppiata a 8 GB di RAM LPDDR3 e un SSD da 256 GB con un’interfaccia PCIe o SATA. Come altri PC VAIO, il nuovo SX12 supporta pienamente la tecnologia TruePerformance dell’azienda che grazie a un sistema di raffreddamento avanzato permette alla CPU di mantenere frequenze elevate più a lungo.

Il nuovo notebook ha una serie di connettori che normalmente non si trovano su sistemi di queste dimensioni. A bordo troviamo:

un ingresso GbE

una porta USB 3.1 Gen 2 Type-C (può essere utilizzata per dati, display e ricarica)

un ingresso USB 3.1 Gen 2 Type-A

due porte USB 3.0 Type-A

uno slot microSD

due uscite display (HDMI, D-Sub)

un jack audio da 3,5 mm

una porta di alimentazione proprietaria

Per quanto riguarda le tecnologie wireless, il notebook è dotato di un controller Wi-Fi 5 + Bluetooth 4.1 e di un modem 4G/LTE opzionale. Inoltre, ha una webcam con sensori IR per il riconoscimento facciale, un lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo e un microfono.

VAIO dichiara un’autonomia di quasi 14 ore con una sola carica, ma non ha rivelato la capacità della batteria. È possibile caricare il sistema utilizzando un alimentatore proprietario o un caricabatterie USB-C standard.

I nuovi laptop VAIO SX12 saranno disponibili in cinque colori tra cui nero, argento, marrone, rosa e rosso per un modello in edizione speciale personalizzata. I prezzi per il mercato europeo non sono ancora stati annunciati.