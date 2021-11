Valve aggiorna Proton e porta il DLSS su Linux

Il lavoro di Valve per rendere Linux una piattaforma Gaming al pari di Windows non conosce momenti di pausa. Dopo l’annuncio di Steam Deck, la futura console di Valve sarà infatti equipaggiata con una nuova versione del sistema operativo SteamOS, basato su Arch Linux.

Già in passato Valve aveva provato a realizzare una sua console, si trattava delle Steam Machines che però, a causa del parco titoli limitato e del software decisamente poco maturo, che offriva un’esperienza di gioco generalmente deludente, ebbero ben poco successo.

Valve ha imparato dai suoi errori e, dopo aver abbandonato Debian e basato SteamOS su Arch Linux, ha individuato nella scarsità d’interesse da parte delle software-house verso il suo sistema operativo la causa del fallimento delle Steam Machines. La soluzione di Valve a questo problema è Proton.

Proton è un fork di Wine realizzato da Valve in collaborazione con Codeweavers, che punta a rendere i giochi realizzati per Windows eseguibili anche su Linux e lo fa operando come una sorta di traduttore. Proton consente alle software house di sviluppare solo per Windows, lasciando che Proton faccia tutto il lavoro di conversione.

Valve ha appena presentato la versione stabile 6.3-8 di Proton, che porta agli utenti due grandi novità: il supporto alle tecnologie anti-cheat BattlEye e soprattutto, per la prima volta in Linux, la tecnologia proprietaria Nvidia DLSS.

Gli utenti Steam su Linux con schede grafiche Nvidia RTX possono ora usufruire di tutti i vantaggi in termini di qualità visiva e prestazioni che DLSS ha sempre offerto su Windows. Per farlo, devono solo inserire nelle opzioni di lancio del gioco la stringa PROTON_ENABLE_NVAPI=1 dxgi.nvapiHack = False

Inoltre col nuovo aggiornamento di Proton questi titoli si aggiungono ai quasi 700 già ufficialmente supportati:

Assassin’s Creed

Breath of Death VI

Call of Duty: Black Ops II singleplayer

DEATHLOOP

FIA European Truck Racing Championship

Fly’N

Game Dev Tycoon

Ghostbusters: The Video Game Remastered

GreedFall

Mafia II (Classic)

Magicka

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Mass Effect Legendary Edition

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monster Energy Supercross – The Official Video Game

Monster Energy Supercross – The Official Video Game 2

Nickelodeon All-Star Brawl

Penny Arcade’s On the Rain-Slicked Precipice of Darkness 3

RiMS Racing

The Riftbreaker

Sol Survivor

TT Isle of Man Ride on the Edge

TT Isle of Man Ride on the Edge 2

Se uno o più giochi che vi interessano non rientrano in quelli ufficialmente supportati, non disperate: il portale ProtonDB raccoglie le esperienze degli utenti con i titoli eseguibili da Proton anche se non ufficialmente supportati.

Per ulteriori dettagli in merito alla nuova release di Proton vi rimandiamo alla pagina ufficiale del progetto.