Valve presenta un teardown del Steam Deck, ma vi invita a non provarci

Dopo le prime indiscrezioni sui suoi componenti interni, Valve ha rilasciato un video teardown ufficiale dello Steam Deck. Anche se Valve ha scelto di mostrare uno smontaggio ufficiale, ci invita a non farlo. “Noi di Valve – dice il narratore – davvero non raccomandiamo di aprirlo”. Nel video si sottolinea che la console è un “sistema molto ben progettato”, con parti accuratamente scelte dall’azienda.

Il video, debitamente velocizzato in alcuni passaggi, dura circa 5 minuti ed è pieno di avvisi simili. In più occasioni il narratore e operatore, di cui vediamo solo le mani, ribadisce che qualsiasi alterazione del prodotto potrebbe comprometterne la resistenza e ne invalida la garanzia. Da notare che, come per qualsiasi PC, Valve mette in guardia anche in merito a possibili scariche elettrostatiche.

Il disclaimer all'inizio del teardown ufficiale di Steam Deck su YouTube. Fonte: © 2021 Valve

Al di là degli avvisi, i veri protagonisti del teardown sono gli stick analogici e l’SSD. Per quanto riguarda i primi, la loro sostituzione pare facile sebbene l’intero meccanismo sia personalizzato. L’SSD montato sullo Steam Deck occupa uno slot M.2 2230: questa soluzione è adottata su tutti i modelli del mini-PC, compresi quelli con 64GB di memoria eMMC. Valve invita a non sostituire l’SSD originale, perché uno non ufficiale potrebbe consumare troppa energia e/o causare interferenze con altri componenti. Per aumentare la memoria, l’azienda invita a ricorrere alle schede microSD.

Per quanto riguarda eventuali ricambi per lo Steam Deck, Valve afferma che maggiori informazioni saranno rese disponibili in futuro. Nel frattempo sembra che Valve, sapendo che difficilmente potrà frenare la curiosità degli appassionati di tecnologia per il suo mini-PC, abbia giocato d’anticipo. A proposito, avete dato un’occhiata all’interfaccia che avrà la macchina?