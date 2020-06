Veloci e capienti, ecco le nuove RAM GeIL ORION

La Golden Emperor International Ltd., sicuramente meglio nota come GeIL, annuncia le nuove memorie RAM della famiglia ORION, caratterizzate da un design pulito, sobrio, ma soprattutto da grandi capacità unite ad elevate frequenze e basse latenze.

GeIL con questa nuova serie vuole accontentare due particolari tipologie di clienti: i creatori di contenuti e i videogiocatori. Si può dire che GeIL abbia creato un ponte tra queste due categorie, in quanto i primi predilogono grandi capacità di memoria, mentre i secondi da sempre ambiscono ad alte, altissime, velocità (e basse latenze).

E perché non avere entrambe? Ecco entrare in gioco la serie Orion! Disponibile in kit fino a 64GB (due DIMM da 32GB per configurazioni Dual Channel) con una frequenza massima di 4000MHz e una latenza CL18, la serie Orion è sicuramente in grado di soddisfare qualsiasi desiderio prestazionale in ambito RAM.

Tornando al design, i moduli sono dotati di un semplice quanto efficace e compatto dissipatore di calore che ricopre l’intera DIMM, disponibile sia in colore rosso corsa che in grigio titanio scuro, molto simile al basalto lavico. Con questa combinazione è facile adattare la serie Orion al tema cromatico della propria configurazione, potendo contare su kit sobri ed eleganti.

Molta attenzione è stata riservata alla compatibilità, attenzione che possiamo notare già nella ridotta altezza dei moduli che consentono il montaggio di qualsiasi dissipatore ad aria per CPU, senza problemi.

La gamma Orion si compone di moduli RAM disponibili sia in tagli singoli che in kit con due moduli. La singola DIMM è disponibile in capacità di 8, 16 e 32 GB, con una frequenza variabile da 2666 a 4000 MHz, latenze da CL16-18-18-36 per i moduli a 3000 e 3200 MHz con supporto a Intel XMP 2.0, fino alle più accomodanti CL 22-22-22-52 dei moduli a 3200MHz alimentati però a 1,2V, classe ultra low voltage. Come si vede dalla tabella, le alte frequenze sono garantite solo se montate su schede madri Z390 per piattaforme Intel.

Per i processori AMD Ryzen di ultima generazione, GeIL ha riservato ulteriore attenzione proponendo una linea Orion dedicata, distinguibile dal dissipatore che ripropone lo stilema degli ultimi processori AMD. Come vediamo dalla scheda seguente, anche per le piattaforme AMD i moduli più veloci di fascia alta hanno la frequenza massima garantita solo con le schede madri X570, anche se presente in catalogo un kit da 32GB a 3200MHz e CL16-18-18-36 pienamente compatibile con schede madri anche meno recenti come le X470 o B450.

Per configurazioni con processori Ryzen “Matisse” serie 3000 e schede madri X570 sono ad esempio disponibili i kit da 64GB a 3600 e 4000 MHz, latenza CL18-22-222-42 e CL18-24-24-44.

GeIL garantisce a vita tutta la serie Orion. La disponibilità nei vari mercati dovrebbe essere garantita fin da subito ma, visto il periodo limitativo che stiamo vivendo a causa del COVID-19, è più ragionevole aspettarsi grandi volumi dal mese prossimo. Se prima, tanto meglio!