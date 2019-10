SF120M, la ventola di Cooler Master tutta sostanza e senza RGB

Cooler Master ha presentato la MasterFan SF120M, una nuova ventola da 120 mm senza fronzoli che va dritta al punto. Priva di illuminazione RGB, punta a una sola cosa: le prestazioni di raffreddamento.

Cooler Master ha presentato SF120M, una nuova ventola per computer desktop che si va ad aggiungere alla serie MasterFan. L’azienda l’aveva annunciata al CES di Las Vegas di gennaio e adesso è pronta a commercializzarla.

Questo nuovo prodotto è stato pensato con una sola idea in mente: le prestazioni. Si tratta di una ventola da 120 mm con doppi cuscinetti a sfera che si distingue per l’elevato standard costruttivo e la qualità dei materiali utilizzati, tanto che CM parla di “Industrial Fan Structure”.

Niente illuminazione RGB ma un design total black con alcuni inserti in metallo. Il telaio fonoassorbente è arricchito da quattro angoli antivibranti, mentre la ventola è composta da sette pale unite tra loro anche da un anello esterno: questo porta la SF120M ad essere più silenziosa, grazie a una minore flessibilità delle pale e di conseguenza delle vibrazioni che ne derivano.

La SF120M consente tramite un piccolo interruttore di scegliere tra i tre alti regimi di rotazione preimpostati che vanno dai 1200 RPM fino ai 2000 RPM. La rumorosità massima indicata dall’azienda è di 22 dBA. La ventola ha dimensioni complessive di 120 x 120 x 25 mm per 205 grammi di peso e si collega mediante un connettore 4-Pin (PWM).

Cooler Master ha intenzione di vendere la MasterFan SF120M al prezzo consigliato di 29,99 dollari (27,38 euro al cambio odierno) con una garanzia di 5 anni. Al momento non è noto se e quando arriverà in Italia, ma la trovate in vendita sullo shop europeo di Cooler Master a 29,95 dollari.