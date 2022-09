Keeper è senza dubbio uno dei migliori password manager in circolazione. Efficace e sofisticato, offre diverse funzionalità orientate alla sicurezza come il monitoraggio delle violazioni, la verifica della qualità delle password (con avviso in caso di password ripetute o inefficaci), inoltre il piano familiare, oltre alla condivisione sicura delle password, offre uno strumento di messaggistica criptata, per comunicare al sicuro da occhi indiscreti. E, ancora meglio, i dispositivi sono illimitati ed è possibile impostare l’autenticazione tramite dati biometrici (impronta digitale o riconoscimento facciale).

E con l’inizio di settembre, Keeper vi offre la possibilità di ripartire alla grande. Che vi stiate preparando per il ritorno a scuola o vi stiate godendo gli ultimi scampoli di ferie estive, per tutto il mese di settembre potrete iniziare a gestire le vostre password al meglio grazie ai super sconti su una selezione di prodotti.

Già da adesso, infatti, potete ricevere uno sconto del 30% sui piani Keeper Unlimited e Keeper Family:

Vediamo subito cosa offrono i due piani.

Keeper Unlimited

1 utente

Archiviazione sicura di password illimitate

Generazione e compilazione automatica di password a sicurezza elevata

Conservazione delle informazioni su identità e pagamenti

Accesso con impronta digitale e Face ID

Utilizzo e accesso su dispositivi illimitati

Keeper Family

5 utenti

Archiviazione password illimitata

10 GB di spazio di archiviazione sicura per i file

Conservazione illimitata di identità e pagamenti

Condivisione protetta delle voci

Vi ricordiamo che Keeper è disponibile per Windows, macOS, Linux, iOS, Android e offre estensioni del browser per Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, Internet Explorer.

