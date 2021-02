Vi serve un voltmetro? Costruitelo con Raspberry Pi Pico!

Perché acquistare uno strumento dedicato quando puoi crearne uno personalizzato con un Raspberry Pi? Questo sembra essere ciò che il maker Stewart Watkiss stava pensando durante la creazione di questo progetto che trasforma il recente Raspberry Pi Pico in un voltmetro. Il più piccolo dispositivo della famiglia, lanciato lo scorso 21 gennaio, a quanto pare ha stuzzicato la creatività di diversi maker in tutto il mondo, i quali si sono messi subito all’opera per sfruttare le potenzialità della scheda.

Credit: Stewart Watkiss

Watkiss voleva utilizzare SPI o I2C, ma alla fine ha deciso di impiegare la porta seriale UART e uno dei pin analogico-digitale di Pico per monitorare l’ingresso della tensione. Le informazioni sulla tensione vengono trasferite al Raspberry Pi tramite UART e da lì vengono trasmesse a una GUI personalizzata scritta utilizzando Pygame Zero, un modulo di creazione multimediale per Python. Nonostante Pico si affidi a MicroPython per la sua programmazione, i due dispositivi possono comunicare tra loro abbastanza facilmente. Nel caso foste interessati a replicare quest’opera, vi consigliamo di visitare il sito web di Pengiun Tutor per trovare tutti i file necessari a realizzare il vostro voltmetro personalizzato con un Raspberry Pi Pico.

Ricordiamo che il flessibile microcontrollore, commercializzato a soli 4$, è basato sul processore RP2040, progettato direttamente da Raspberry Pi. Quest’ultimo è un dual-core ARM Cortex-M0+ con 264KB di RAM interna ed il supporto fino a 16MB di memoria Flash off-chip. La minuscola scheda (51×21 mm) offre molteplici opzioni per il collegamento di periferiche esterne, tra cui I2C, SPI e Programmable I/O (PIO). Già nel corso degli scorsi giorni vi abbiamo parlato di interessanti progetti che emulavano l’home computer BBC Micro e il Nintendo Entertainment System.