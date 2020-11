Videoproiettore Acer XL1520 | La nostra anteprima

In occasione dell’evento Global Press Conference Next@Acer tenutosi lo scorso mese, la nota compagnia taiwanese ha presentato la sua nuova linea di prodotti destinata sia all’utenza consumer che business, senza dimenticare i videogiocatori.

Oggi diamo una prima occhiata al nuovo Acer XL1520, proiettore laser da 3.000 lumen tra i più efficienti al mondo. Acer XL1520 è un dispositivo affidabile che offre un’ottima qualità dell’immagine fino a 1080p ideale per le sale riunioni di medie dimensioni. La certificazione IP6X, che è il più alto grado di protezione disponibile contro i corpi estranei solidi, garantisce che il proiettore è “a tenuta di polvere“, ossia che impedisce l’ingresso di polvere o altre particelle che possono danneggiare il dispositivo.

Questo proiettore da 3.000 lumen può essere utilizzato con qualsiasi illuminazione ambientale e, combinato con una durata di vita di 30.000 ore, richiede una manutenzione notevolmente

ridotta. Offre anche le modalità di proiezione verticale e a 360 gradi, che permettono al dispositivo di adattarsi a qualsiasi tipo di spazio. Per ciò che concerna la qualità cromatica, ACER XL1520 è in grado di riprodurre la gamma di colori Rec. 709 al 108% e supporta la tecnologia HLG HDR.

Nella parte posteriore di Acer XL1520 troviamo molteplici ingressi, come due HDMI, un jack video composito, una VGA ed un jack da 3,5mm per l’audio, mentre in uscita sono presenti una VGA ed un altro jack da 3,5mm. La colorazione del dispositivo, bianca, consente ad Acer XL1520 di essere posizionato ovunque senza dare troppo nell’occhio.

Da questa prima prova, il proiettore Acer XL1520 ci è sembrato un prodotto davvero interessante. Ricordiamo che i proiettori della serie XL (che comprende anche i modelli XL1220 e XL1320, oltre a XL1520) saranno disponibili in Italia con prezzi a partire da 999 euro.