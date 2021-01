ViewSonic, ecco i nuovi monitor gaming con HDMI 2.1 e supporto NVIDIA Reflex

In occasione del CES 2021, ViewSonic ha presentato nuovi monitor da gaming che offriranno diverse caratteristiche tecniche adatte a coprire la maggior parte delle esigenze degli utenti. Infatti, troviamo modelli con pannelli che vanno da 24 a 32” con risoluzione da 1080p fino al 4K.

ViewSonic è uno dei numerosi marchi che hanno annunciato monitor equipaggiati con HDMI 2.1 al CES di quest’anno, che consente ai display di raggiungere una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz senza compressione con contenuti 4K. Questo costituisce un netto miglioramento rispetto alla limitazione a 60Hz di HDMI 2.0. Tuttavia, tutti i prodotti presentati sono dotati di un pannello IPS e non è presente alcun OLED, nonostante la compagnia abbia mostrato un prototipo di monitor OLED 4K da 55” al CES 2020.

Proprio a tal proposito, durante un recente livestream, Hendrick di ViewSonic ha affermato:

In realtà abbiamo realizzato un OLED da 55”, ma abbiamo deciso di non commercializzarlo perché pensavamo che, al giorno d’oggi, le TV moderne già offrono supporto a NVIDIA G-Sync e altre tecnologie utili in ambito gaming, quindi avrebbe potuto essere un prodotto difficile da vendere. Se utilizzi un OLED come monitor tutti i giorni, avrai il tuo desktop fisso per diverse ore consecutivamente e questo sarà sempre un problema per gli OLED. Si possono utilizzare sistemi che effettuano spostamenti invisibili tra i pixel, ma alla fine probabilmente si verificherà il problema del burn-in. Penso che gli OLED siano davvero promettenti, ma credo che la tecnologia debba avanzare ancora per renderla più sicura per qualcosa che sarà presente sulla tua scrivania rimanendo acceso tutto il giorno.