Vigor GK50 Low Profile, tastiera gaming MSI con switch Kailh

MSI ha presentato la nuova tastiera meccanica gaming Vigor GK50 Low Profile con switch Kailh.

MSI ha presentato una nuova tastiera gaming, la Vigor GK50 Low Profile. Si tratta di una tastiera meccanica con layout completo a 104 tasti (quindi inclusiva di tastierino numerico), la cui particolarità sono gli switch.

È infatti la prima tastiera di MSI a montare switch meccanici low profile, decisamente più sottili rispetto agli switch ai quali ormai i produttori ci hanno abituati sulle tastiere meccaniche, ma che non rinunciano al feeling tradizionale dei prodotti di questo tipo.

Gli switch in questione sono i Kailh low profile, e non i classici Cherry, che presentano alcune differenze per quanto riguarda corsa e peso di attivazione, ma rimangono garantite le 50 milioni di pressioni così come per i diretti concorrenti. Viene mantenuta anche l’illuminazione RGB per key (personalizzabile per ogni singolo tasto) grazie ad un LED RGB posto nella parte superiore dell’interruttore.

A tal proposito infatti, la tastiera sarà compatibile con il software MSI Dragon Center, che permetterà oltre alla personalizzazione dell’illuminazione, la sincronizzazione con gli altri accessori o componenti hardware marcati MSI.

Le altre caratteristiche invece sono quelle tipiche a cui ormai MSI ci ha abituato, con un connettore USB 2.0 placcato oro ed N-key rollover con antighosting su tutti i tasti. Mancano purtroppo all’appello tasti macro e multimediali dedicati, quest’ultimi sostituiti con la combo del tasto FN+tasti funzione.

Attualmente MSI non ha ancora fornito la disponibilità della tastiera, che avrà un prezzo di listino di 99,90 euro e sarà distribuita con layout italiano.