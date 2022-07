Il gigante della tecnologia Microsoft ha annunciato recentemente che l’app Teams avrà al suo interno un vero e proprio social network simile a Facebook, ideato per incoraggiare il social networking durante il lavoro, chiamato Viva Engage.

Le origini di questo progetto risalgono all’acquisizione del social network aziendale Yammer circa 10 anni fa, che aveva l’obiettivo di massimizzare la socializzazione e lo scambio di informazioni tra i colleghi di lavoro. Dal punto di vista estetico, Viva Engage è molto simile al popolare social network di Meta e sarà disponibile nell’app “Communties” di Microsoft Teams a partire da fine agosto.

Photo Credit: Microsoft

Come potete vedere anche dall’immagine allegata alla notizia, Viva Engage darà modo agli utenti di pubblicare messaggi, immagini, video, storie e altri contenuti. Inoltre, la piattaforma sarà in grado di interfacciarsi anche con Yammer. Infatti, come affermato dalla stessa Microsoft:

Viva Engage continuerà a mostrare la stessa rete, il feed iniziale e le comunità che si vedono oggi in Yammer. Tutti i contenuti creati in Yammer.com o mobile, comprese le conversazioni della community, i post della storyline e le storie, saranno visualizzabili in Viva Engage. Allo stesso modo, i contenuti creati in Engage saranno visualizzati nelle esperienze native di Yammer.

Per tutti i chiarimenti del caso, vi rimandiamo al post ufficiale dell’azienda di Redmond, che potete raggiungere al seguente indirizzo.

Recentemente, Microsoft ha fatto dietrofront su una scelta importante per Office, vale a dire il blocco di default delle macro VBA nei documenti scaricati. Questo, tuttavia, ha creato un certo malcontento tra coloro che avevano accolto di buon grado questa modifica per migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nella nostra precedente notizia dedicata.