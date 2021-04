Vivaldi, la nuova versione blocca i pop-up dei cookie

Da quando nel 2018 l’Unione Europea ha promulgato il GDPR (General Data Protection Regulation, regolamento generale sulla protezione dei dati), la prima volta che visitate un sito web dovete necessariamente interagire con un pop-up a schermo che mostra alcune opzioni sul tracciamento dei dati. Molto spesso questi pop-up occupano buona parte dello schermo e, anche se le persone premono semplicemente “accetta” senza badare troppo alle possibilità di personalizzazione, risultano comunque fastidiosi.

Se siete stufi di vedere comparire queste finestre ogni volta che navigate in rete state tranquilli, Vivaldi ha la soluzione. Il nuovo aggiornamento del browser web introduce una funzionalità detta Cookie Crumbler, che fa sparire i pop-up e allo stesso tempo evita (a detta degli sviluppatori) il tracciamento dei dati. Il motivo dietro l’introduzione di questa novità ce lo spiega il team di sviluppo: “[il pop-up] spinge gli utenti a premere ‘accetta’ o ‘consenti’ senza nemmeno rendersi conto che hanno involontariamente acconsentito al tracciamento dei dati e alla profilazione”.

L’Ad Blocker incluso in Vivaldi impedisce già a buona parte dei siti di tracciare i dati di navigazione, ma la nuova funzione Cookie Crumbler è sicuramente un’ottima aggiunta all’arsenale degli utenti che vogliono evitare qualsiasi tipo di profilazione o tracciamento. Per abilitare Cookie Crumbler è necessario aggiornare Vivaldi alla versione 3.8, quindi recarsi in Impostazioni -> Privacy -> Blocco tracciamento e annunci -> Gestisci sorgenti -> Rimuovi avvisi sui cookie.

Cookie Crumbler infatti non è abilitato di default, in quanto alcuni siti web potrebbero bloccare la navigazione od offrire meno funzionalità nel caso in cui non si interagisca con il famigerato pop-up. La funzionalità si basa su due liste di terze parti (“Easylist cookie list” e “I don’t care about cookies”) e benché non sia una soluzione definitiva e i pop-up di alcuni siti non saranno bloccati, nella maggior parte dei casi vedrete sparire la finestra.

Cookie Crumbler è disponibile sia per la versione PC/Mac di Vivaldi che per quella Android. La versione 3.8 del browser porta con se anche altre novità legate alle tab e nuove scorciatoie da tastiera, inoltre la variante per Android permette di selezionare la lingua del browser indipendentemente da quella impostata sul telefono.