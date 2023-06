Se siete alla ricerca di un notebook versatile per studio e lavoro, non potete ignorare l’eccezionale offerta sul Vivobook Pro 15, disponibile in questo momento su Monclick. Questo potente dispositivo offre un mix perfetto di prestazioni e funzionalità, e ora potete acquistarlo beneficiando di uno sconto del 39%, pagandolo soltanto 849,90€ invece di 1.398,00€.

Come detto, Vivobook Pro 15 si distingue come una scelta ideale per professionisti e studenti che cercano un notebook affidabile e potente o una valida alternativa al MacBook Air di Apple. Si tratta infatti di un portatile dotato di schermo di alta qualità, di un design elegante e leggero, di un sistema di raffreddamento silenzioso e di funzionalità che ottimizzano l’esperienza di Windows 11.

Sotto alla scocca di questo Asus VivoBook Pro 15 si trova un processore AMD Ryzen 7 5800H, che offre prestazioni elevate e una gestione efficiente delle attività quotidiane. Le prestazioni saranno ottime sia in single core, grazie alla frequenza turbo di 4.4 GHz, sia in multicore, merito degli 8 core fisici e dei 16 threads.

Questo Asus VivoBook Pro 15 dispone anche di una scheda grafica dedicata, il che non è scontato visto che non parliamo di un notebook da gaming. Ad aiutare il processore ad elaborare la parte video è infatti una GeForce RTX 3050, le cui prestazioni sono indicate per compiti come l’editing video e il gaming leggero.

ASUS VivoBook Pro 15 M6500QC-HN063W vanta anche un sistema audio di alta qualità, tra cui spicca la cancellazione del rumore che, a detta del produttore, fa uso dell’intelligenza artificiale. Tale tecnologia sarà utile soprattutto durante le videochiamate, garantite dalla webcam integrata con risoluzione Full HD, che isolerà i rumori indesiderati dal parlato umano. Insomma, potrete farvi sentire dall’altro lato sempre in modo chiaro, beneficiando di alcune delle tecnologie e microfoni presenti nelle migliori cuffie ANC.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

