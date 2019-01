VLC raggiunge i 3 miliardi di download e si prepara a supportare AirPlay e visori VR

VLC Media Player è uno dei più popolari lettori multimediali del mercato, grazie soprattutto al suo vastissimo supporto a tutti i tipi di formati audio e video esistenti. Una conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, è arrivata proprio dal CES di Las Vegas, dove era esposto un contatore che mostrava in tempo reale i download avvicinarsi alla soglia dei 3 miliardi, traguardo che dovrebbe essere stato raggiunto e forse anche superato proprio in queste ore.

Il team di sviluppatori capitanato da Jean-Baptiste Kempf non ha però intenzione di dormire sugli allori. Il 25% di tutti i download arriverebbe infatti dal mobile e proprio in quest’ottica è da collocarsi l’annuncio, fatto sempre durante il CES, del futuro supporto per Apple AirPlay.

L’implementazione di tale funzione, che come sapete consente lo streaming di musica, video e giochi da qualsiasi dispositivo compatibile ad altoparlanti smart e TV, rappresenterebbe un grande regalo per tutti gli utenti Apple che preferiscono VLC ad iTunes ma consentirebbe lo streaming dei contenuti anche a chi possiede uno smartphone Android.

Le novità annunciate però non finiscono qui, perché Kempf ha anche accennato all’introduzione di una modalità VR che consentirebbe di riprodurre i contenuti 2D su visori per la realtà virtuale. Insomma l’evoluzione di VLC è costante è questo è sicuramente uno dei segreti del suo successo.