L’intelligenza artificiale è un campo in forte sviluppo e negli ultimi anni sono stati effettuati passi da gigante; non è un caso quindi che Vodafone abbia deciso di basare il nuovo motore di ricerca proprio sulla AI.

Vodafone ha recentemente rilasciato e reso disponibile il nuovo ed evoluto motore di ricerca, i cui obiettivi sono chiari e delineati: facilitare l’esperienza di navigazione degli utenti, migliorandone le performance; essendo più completo e veloce nel reperire le informazioni internamente al sito, fornisce risultati più pertinenti riguardo la ricerca compiuta, che interessano l’utente finale. Una delle conseguenze di questa innovazione è l’evoluzione che la SEO di Vodafone ottiene, divenendo una realtà chiara ed ottimizzata.

Come funziona questa AI?

Si tratta di un sistema di ultima generazione e lo dimostra il modo con cui gestisce le richieste che gli vengono assegnate: grazie all’utilizzo di una struttura basata su entità e all’intelligenza artificiale, il nuovo motore di ricerca permette la gestione e la ricerca in modo innovativo e rivoluzionario, traducendo quindi i risultati di ricerca non solo in un’accozzaglia di informazioni bensì in informazioni chiare ed indicizzate, atte a coprire le esigenze dell’utente, oltrepassando quella che è la mera ricerca per parole chiave, le cosiddette keyword.

Simulazione di utilizzo

Quando si cerca qualcosa all’interno del sito Vodafone, il nuovo motore di ricerca interno quindi non si limiterà a ricercare entità che hanno tag o keyword uguali a quelle immesse nel campo di ricerca, bensì vi sarà un approfondimento, un’analisi compiuta da parte dell’intelligenza artificiale, circa tutti i dati contenuti nel sito e quindi la risposta finale che verrà fornita all’utente non sarà un articolo con poche corrispondenze, ma una completa e chiara risposta per far comprendere al meglio all’utente le informazioni ricercate. Inoltre, la funzionalità di questo motore di ricerca è duale: se ad esempio venisse ricercato il nuovo smartphone sul mercato, il motore di ricerca fornirebbe tutte le informazioni su quel modello, prescindendo l’aspetto commerciale, fornendo quindi informazioni quali specifiche tecniche e successivamente metodi di acquisto vantaggiosi, senza inoltre sottovalutare uno degli aspetti economici più importanti: dov’è possibile acquistare lo smartphone. Infatti, il motore di ricerca provvederà a fornire, mediante uno store locator, il negozio più vicino all’acquirente con lo smartphone in pronta consegna; presenti inoltre link di approfondimento e link a negozi Vodafone nei quali potrete attivare piani tariffari abbinabili allo smartphone, a prezzi molto vantaggiosi. Se invece si effettua una ricerca dai connotati più generici come ad esempio “giga illimitati”, il motore di ricerca, e quindi l’intelligenza artificiale, farà in modo di fornire risultati relativi alle tariffe offerte da Vodafone che soddisfano la query immessa, quindi provvedendo a comunicare all’utente dei piani tariffari con giga illimitati, completando poi l’esperienza con link a store Vodafone vicini e link di approfondimento correlati.

Esperienza d’uso

Questa evoluzione dal punto di vista della ricerca non coinvolge soltanto gli aspetti interni del sito, non è solo una rivoluzione dal punto di vista prettamente strutturale, ma va a innestarsi come un’esperienza ad alto livello, dove il potenziale cliente, l’utente che effettua la ricerca, sperimentano: l’ingegnerizzazione differente del motore di ricerca del sito non è il fine che il team di Vodafone ha voluto ottenere; l’obiettivo era rendere la ricerca non tediosa bensì un punto di inizio comodo e facile, anche per chi non dispone di elevate abilità informatiche. Per questo motivo è stato rivisto sia l’aspetto back-end che front-end, con una rivoluzione dal punto di vista grafico senza eguali, che ha reso la UX altamente intuitiva e di facile utilizzo per chiunque. È il caso ad esempio dei rinnovati pulsanti presenti nella pagina del motore di ricerca: è possibile accedere alla sezione Negozi, sezione Offerte e sezione Servizi e vantaggi. Un’altra miglioria molto importante apportata al sito è il grado di accessibilità a cui l’utente può far fronte: vi sono due tipi di utenze, private e business; grazie al nuovo motore di ricerca evoluto è ora possibile consultare i risultati in base al tipo di utente impostato: qualora si consulti da privato, i risultati saranno pertinenti per un privato, analisi del caso chiaramente analogo per quanto concerne la clientela business.

Un sistema che si evolve nel tempo

Il nuovo ed evoluto motore di ricerca di casa Vodafone, oltre a risultare innovativo e performante per quelle che sono le caratteristiche che interessano la ricerca e l’usabilità, stupisce anche dal punto di vista dell’architettura con cui è stato concepito; si parla, infatti, di un sistema dinamico nel tempo, che apprende e migliora ogni qualvolta venga effettuata una ricerca. In particolare, l’intelligenza artificiale si evolve ad ogni ricerca, affinando quelli che sono i risultati forniti in risposta della stessa, basandosi sulla soddisfazione del cliente e analizzando le interazioni degli utenti; la conseguenza di questo sistema evolutivo quindi è presto detta: un motore di ricerca che si affina col tempo, rende maggiormente, guadagnando quindi in qualità e rimanendo aggiornato sul lungo periodo. Potenza di calcolo e rete neurale costantemente allenata, alla base di questo sistema, sono i punti a favore di un motore di ricerca smart ed evoluto.

Migliorie orientate al futuro

Inoltre, un’importante novità soprattutto in ottica futura, in un mondo in cui l’uomo usufruisce sempre più degli assistenti virtuali, è l’implementazione alla ricerca vocale: è ora possibile usufruire della ricerca vocale anche da computer, componendo la propria ricerca tramite comando vocale; sarà compito del motore di ricerca interpretare e fornire all’utente i risultati desiderati.