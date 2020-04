Vola il Raspberry Pi: a marzo le vendite raggiungono quota 640mila unità!

Raspberry Pi Foundation riporta di aver venduto nel solo mese di marzo 640mila Raspberry Pi, il popolarissmo SBC (single board computer) che spopola tra gli appassionati programmatori e maker hobbistici dotati di particolare inventiva tecnologica. O tra chi prototipa la propria idea, dando poi vita ad un vero business.

A dicembre vi avevamo parlato di come Raspberry Pi Foundation avesse venduto 30 milioni di dispositivi Raspberry Pi dall’inizio di questa loro avventura, otto anni fa (2012). Considerando le vendite totali assolute e le vendite totali di marzo, è facile capire come la linea produttiva sia stata drasticamente messa alla prova, ma la Raspberry Pi Foundation la ha prontamente potenziata per riuscire a soddisfare alla repentina crescita di domanda. Secondo le parole del co-progettista di Raspberry Pi Eben Upton non è da attribuirsi solo alle categorie che abbiamo citato prima (hobbisti e programmatori) ma anche a una necessità venutasi a creare nelle famiglie, in cui lo scenario di un computer di casa condiviso da tutti i membri familiari che lo usano per lavoro, apprendimento o semplice fruizione di internet è diventato normale.

“Fino a poco tempo fa era semplice avere un computer condiviso in famiglia, ma ora ogni membro ha bisogno di un dispositivo su cui studiare o lavorare. Al momento, ogni membro della famiglia ha bisogno di un computer.”

“Credo che i dati ci stiano mostrano un uso genuino del prodotto da parte dell’utente medio” continua Upton. “Non è come il vostro PC desktop, non riuscirete a farci girare Crysis, ma se volete una macchina con cui si possa navigare in rete, modificare documenti, utilizzare Gmail e Office 365 e che possa soddisfare tutti i casi d’uso di un computer generico, il Raspberry Pi 4 è un prodotto creato proprio per questo scopo”.

Allora ecco che la celebre scheda per sviluppatori ha trovato anche il suo razionale utilizzo nell’uso come semplice computer di casa. Pensando che il Raspberry Pi possa assolvere ai compiti descritti da Upton e oltre, visto i progetti che si vedono in rete, fanno apprezzare ancora di più questo prodotto. Limitandoci agli esempi fornitoci, che venga usato per navigare in internet o per diagnosticare la rete stessa, che permetta l’uso di Gmail come fungere lui stesso da server mail, che faccia da media center come anche da sistema antifurto, davvero pare non ci siano limiti al suo impiego.

Infine, come non ricordare l’aiuto che sta dando insieme alle stampanti 3D per la creazione e gestione di respiratori sanitari e maschere che oggi più che mai sono di enorme importanza.