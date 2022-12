eM Client è un programma che vi aiuta a gestire al meglio la posta elettronica grazie a un’interfaccia utente davvero intuitiva e funzionalità che difficilmente troverete in prodotti concorrenti. Tra le sue caratteristiche più interessanti trovano posto i backup automatici, le integrazioni con strumenti di terze parti e la traduzione dei testi.

D’altronde, eM Client non è proprio un novellino, dato che ha fatto il suo debutto nel lontano 2006, e nel tempo il client è diventato sempre più funzionale e piacevole da usare.

Photo Credits - eM Client

eM Client – Piani e prezzi

La formula di distribuzione adottata dall’azienda è di tipo freemium: si parte, dunque, da una versione gratuita, con un limite di soli 2 account, e una versione a pagamento Pro che consente di usare account illimitati, inoltre offre alcune funzionalità extra molto interessanti, come la possibilità di annullare l’invio di una mail (particolarmente utile se ci accorgiamo troppo tardi di un errore), programmare l’invio di un messaggio per un momento successivo, la vista Thread e le mail di massa.

L’integrazione con i calendari e la gestione delle attività sono disponibili sia per gli utenti della versione gratuita che per i clienti della versione Pro, mentre la possibilità di inserire note è esclusiva di quest’ultima. Ciò rende la versione Free ancora più interessante, nonché un ottimo banco di prova in vista di un futuro acquisto.

In ogni caso, eM Client è disponibile in versioni distinte per i singoli individui e le aziende. In questo caso, è incluso un sistema di gestione delle licenze, utile per assegnarle ai nuovi dipendenti e disattivare quelle di chi non lavora più per l’organizzazione. La versione aziendale, poi, permette di configurare anche le impostazioni server.

È possibile provare gratuitamente le versioni a pagamento di eM Client per 30 giorni.

eM Client – Funzionalità

eM Client si distingue da altri client e-mail per un numero interessante di funzionalità. Innanzitutto, l’interfaccia grafica è pulita, ordinata e chiara: le funzioni di base del client, ovvero ricevere e inviare posta, non creeranno alcun grattacapo nemmeno agli utenti meno esperti. Il tutto è immediatamente riconoscibile, dal pulsante per la composizione di una nuova mail alla gestione della posta in arrivo.

Nel riquadro di composizione, è disponibile il controllo ortografico automatico, utile per evitare errori di battitura durante la scrittura, insieme alla funzione di traduzione istantanea.

In caso di missive particolarmente delicate, è possibile utilizzare il programma di crittografia PGP e eM Keybook, un tool che consente di caricare le chiavi private e cercare quelle dei destinatari. Anche dal punto di vista della privacy, eM Client riesce a distinguersi da altri programmi, infatti il client blocca i pixel di tracciamento delle mail. In questo modo, la vostra attività non verrà condivisa con i mittenti delle mail promozionali.

Come altri programmi analoghi, eM Client gestisce in automatico la posta elettronica contrassegnata e riconosciuta come spam, inoltre integra alcuni strumenti utili per la gestione delle attività, come calendario, elenco delle attività da svolgere, il tutto con un’interfaccia molto pulita e un’esperienza utente focalizzata sulla facilità d’uso.

Con questi strumenti, potrete creare promemoria, prendere appunti ed elenchi di cose da fare, inoltre è presente uno strumento per la gestione dei contratti, con vari filtri di ricerca che vi permetteranno di tenere in ordine i documenti e renderli facilmente consultabili.

Anche eM Client offre una finestra di chat, all’interno della quale è possibile anche inviare file ai vostri interlocutori. Chat e mail sono visibili nello stesso riquadro, un aspetto utile e che, soprattutto, non genera confusione dato che tutto è sempre ben organizzato e ordinato.

Photo Credits - eM Client

Conclusione

eM Client è un programma che si fa apprezzare tantissimo già nella sua versione free, con tanto di forum di supporto dove è possibile trovare consigli, guide e altre risorse utili realizzati dagli esperti dell’azienda.

È però l’opzione Pro a brillare davvero: grazie a una vasta gamma di funzioni utili, a un’interfaccia utente davvero intuitiva e facile da navigare, eM Client invoglia l’acquisto della licenza Pro.

Se preferite gestire la posta elettronica da un’app dedicata sul vostro computer desktop, eM Client è una soluzione che vale la pena provare, soprattutto se siete professionisti. E grazie alla prova gratuita di 30 giorni, potrete testare con mano la qualità di questo prodotto prima di impegnarvi economicamente.