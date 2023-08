Nel corso degli ultimi anni l’interesse verso la conservazione dell’ambiente e la sostenibilità è cresciuto molto. Le aziende sono sempre più attente al tema e anche noi utenti, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa per muoverci nella giusta direzione. Un esempio è l’acquisto di prodotti ricondizionati, come ad esempio smartphone, PC, stampanti ed elettronica di consumo in generale, che sta diventando sempre più popolare e apprezzato. Ma cosa sono esattamente i prodotti ricondizionati e quali vantaggi offrono rispetto a un dispositivo nuovo?

I ricondizionati sono dispositivi usati, che hanno già avuto un proprietario precedente e che possono provenire da diverse fonti: possono essere resi, modelli esposti in vetrina, ritirate da aziende che li dismettono e così via. Tutti questi device vengono sottoposti a un processo di riparazione e ricondizionamento che ripristina le loro funzionalità originali e ne garantisce la qualità. Prima di essere in vendita i ricondizionati vengono attentamente testate, per assicurarsi che tutto funzioni come dovrebbe.

All’atto pratico, dunque, il prodotto ricondizionato funziona esattamente come il nuovo, mentre a livello estetico potrebbe avere imperfezioni più o meno grandi, ma che non ne pregiudicano l’utilizzo. Per farvi un esempio, un PC portatile potrebbe avere dei segni d’usura sulla scocca, come dei piccoli graffi, ma non presenterà mai danni tali per cui funzionerà peggio di un dispositivo nuovo.

Acquitare prodotti ricondizionati comporta ovviamente molti vantaggi, che si estendono sia a chi acquista, sia all’ambiente. Innanzitutto, un ricondizionato costa meno del nuovo: se parliamo di PC e stampanti la differenza può essere anche importante, quindi comprare un prodotto ricondizionato consente di risparmiare una somma significativa di denaro senza comunque rinunciare alla qualità. Al contrario di quanto si può pensare infatti i prodotti, come già detto, vengono controllati rigorosamente per assicurarsi che funzionino al pari dei nuovi, inoltre i venditori spesso offrono uan garanzia che protegge l’acquirente in caso di difetti o problemi imprevisti.

Acquistare dispositivi ricondizionati giova anche all’ambiente, dato che si riduce l’impatto ambientale rispetto all’acquisto di prodotti nuovi. L’elettronica purtroppo genera enormi quantità di rifiuti e consuma risorse preziose e fondamentali, comprare ricondizionati contribuisce a ridurre la domanda di nuovi prodotti, limita l’estrazione di materie prime e riduce l’inquinamento derivante dal processo di produzione.

L’acquisto di dispositivi ricondizionati promuove e spinge anche l’economia circolare, che si concentra proprio sulla riduzione degli sprechi e sulla vita utile dei prodotti, che venendo ricondizionati possono essere usati più a lungo. Anche in questo caso, prolungare il ciclo di vita dei dispositivi elettronici contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti e di inquinamento prodotti.

Ridurre l’inquinamento significa ovviamente anche ridurre le emissioni di carbonio e di gas serra prodotti durante il ciclo di produzione dei dispositivi. Da qualche anno moltissime aziende lavorano per essere “carbon neutral”, ossia pareggiare le emissioni e l’assorbimento di carbonio; con l’acquisto di prodotti ricondizionati si contribuisce indirettamente alla riduzione delle emissioni di carbonio legate alla produzione.

Ma come si presenta un prodotto ricondizionato? Per darvi un’idea più concreta ci siamo fatti inviare dai ragazzi di Messoanuovo tre dispositivi: un PC desktop, uno scanner e una stampante, tutti ricondizionati e pronti a essere messi in vendita.

Iniziamo col dire che dal momento dell’ordine, il pacco viene consegnato in 2-3 giorni lavorativi, un tempo molto rapido che permette di avere tra le mani praticamente subito quello di cui si ha bisogno, senza lunghe attese che possono creare problemi nel flusso di lavoro. Se ad esempio la vostra stampante si rompe e dovete sostituirla, difficilmente potreste stare una settimana senza stampare documenti, ma di certo potrete resistere e temporeggiare un paio di giorni. Il contenuto poi è imballato egregiamente, con materiale protettivo che va a riempire tutti gli spazi vuoti e tiene fermo il contenuto, proteggendolo da eventuali colpi. PC, stampanti, scanner e il materiale elettronico in generale è molto delicato e una botta durante il trasporto potrebbe danneggiarlo irreparabilmente; Messoanuovo lo sa e per questo si assicura che ogni prodotto spedito sia adeguatamente imballato.

Passiamo ora ai prodotti e partiamo dal PC desktop, un Lenovo ThinkCentre M910Q. Si tratta di una macchina con processore Intel Core i5-6500T, non recentissimo ma ancora oggi adeguato per un uso casalingo o d’ufficio del PC, 8GB di RAM e un SSD SATA da 512GB, che assicura una buona velocità e reattività del sistema operativo, e piastra di montaggio VESA. Come vedete dalle immagini il PC è in perfette condizioni, l’unico elemento che ne segna l’usura è l’etichetta con il codice seriale, leggermente rovinata. Il sistema è estremamente compatto, inoltre è provvisto di lettore DVD RW e di chiavetta WiFi USB, che vi permette di collegarvi a internet anche se non avete accesso alla rete LAN.





Le dimensioni ridotte permettono di usare il PC praticamente in qualsiasi ambiente, anche sulle scrivania più compatte, inoltre è possibile nasconderlo del tutto grazie alla piastra di montaggio VESA. L’hardware a bordo permette ancora oggi di navigare in rete, gestire le mail, scrivere documenti e creare presentazioni con suite Microsoft Office, partecipare a riunioni e corsi online e guardare streaming senza difficoltà: se state cercando un sistema economico e compatto su cui svolgere quotidianamente queste attività, allora un PC come questo fa al caso vostro.

Passiamo poi allo scanner, un Epson Ds-530: è in ottime condizioni, con solamente alcuni segni di usura nella parte centrale del carrello frontale che non ne pregiudicano in alcun modo l’utilizzo, funziona perfettamente e costa quasi la metà del nuovo: Messoanuovo lo propone infatti a 249 euro, mentre nuovo costa ancora oggi (nonostante i quasi 7 anni di età) 425 euro.

È pensato principalmente per gli uffici, ma uno scanner fa sempre comodo anche in casa, magari per digitalizzare documenti che verranno poi archiviati, o che dovete inviare tramite mail. Questo modello di Epson raggiunge i 1200 DPI e può scansionare fino a 70 immagini al minuto, caratteristiche che lo rendono estremamente flessibile: se vi serve che il documento sia il più dettagliato possibile, magari perché ricco d’immagini, potrete scansionarlo più lentamente ma a risoluzione maggiore; se al contrario avete molti fogli di solo testo che dovete digitalizzare velocemente, le 70 immagini al minuto vi faranno parecchio comodo.

Chiudiamo con la stampante, una HP Color LaserJet Pro M452dn dalle ottime capacità e che può anche essere collegata in rete grazie alla porta LAN. Anche in questo caso il prezzo è molto conveniente e la stampante è in buone condizioni, con alcuni segni di usura soprattutto sul display, dove ci sono dei piccoli graffi, che però non intaccano in alcun modo l’esperienza utente. Si tratta di una stampante laser studiata prettamente per gli uffici, che può stampare fino a 27 pagine al minuto e che integra la funzione fronte/retro automatica, una bella comodità se si hanno da stampare molti documenti. È compatibile anche con i servizi AirPrint e Google Cloud Print, che vi permettono di stampare direttamente dal cellulare in assoluta comodità.

Ci teniamo a sottolineare che le prime stampe potrebbero darvi qualche grattacapo, ma non significa che l’apparecchio funzioni male, è del tutto normale: Messoanuovo inserisce anche un avviso in merito, che cita: “Per chiarezza vogliamo comunicarle che è possibile che le prime pagine stampate con la sua nuova macchina presentino imperfezioni, macchie o righe indesiderate. Tutto questo è perfettamente normale, ed è dovuto al processo di ricondizionamento e soprattutto al trasporto. La preghiamo di stampare almeno 10 pagine e verificare la qualità delle stesse. Per qualsiasi chiarimento o supporto siamo a sua completa disposizione”.

Uno sforzo ulteriore da apprezzare, e nel caso in cui aveste dei timori sul funzionamento a lungo termine della stampante ricondizionata, tenete in considerazione che con soli 19,90€ potete acquistare un ulteriore anno di garanzia.





Insomma, come avete avuto modo di vedere, PC e stampanti ricondizionati non hanno nulla da invidiare ai prodotti nuovi e sono una scelta sostenibile e vantaggiosa per tutti quelli che cercano prodotti di qualità a un prezzo decisamente accessibile. Oltre alla convenienza economica, ci teniamo a sottolineare nuovamente l’impatto che i ricondizionati hanno sull’ambiente e sull’economia circolare, elementi a cui dobbiamo necessariamente prestare sempre più attenzione.

Ma dove acquistare i prodotti ricondizionati? Per essere certi di non incorrere in problemi, è fondamentale affidarsi a venditori professionisti, che offrono prodotti di qualità e sono in grado di garantire un’assistenza post vendita di livello. Se state cercando PC, stampanti o scanner ricondizionati, ma anche altri dispositivi elettronici come monitor e computer portatili, vi consigliamo di affidarvi a Messoanuovo, il miglior ecommerce di ricondizionati di questo tipo.