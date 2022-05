L’evento Next@Acer è stato senz’altro ricco di annunci: tra i tanti prodotti presentati troviamo anche due nuovi Chromebook, un convertibile e un tablet, pensati per soddisfare le esigenze di professionisti, consumatori e famiglie che cercano una macchina sicura, sempre aggiornata e dall’ottima autonomia.

Iniziamo da Acer Chromebook Spin 714, disponibile anche in versione Enterprise, caratterizzato dalla certificazione Intel EVO che ne attesta l’elevata qualità. A bordo troviamo processori Intel Core Alder Lake di ultima generazione fino a Intel Core i7, schermo da 14 pollici con risoluzione 2560×1600 o 1920×1200 pixel, copertura del 100% dello spazio sRGB, rapporto d’aspetto 16:10 e protezione Gorilla Glass con trattamento antimicrobico, che lo rende resistente alle macchie e ai batteri.

A completare la dotazione di Acer Chromebook Spin 714 troviamo una webcam Full HD, equipaggiata con doppio microfono e tecnologia di riduzione del rumore, due altoparlanti con DTS audio e amplificatore intelligente, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, tastiera retroilluminata e un buon numero di porte, tra cui un’uscita HDMI e due Thunderbolt 4. A bordo troviamo anche un lettore di impronte digitali, il tutto racchiuso in uno chassis in alluminio con cerniere a 360 gradi e certificato MIL-STD 810H, per un’ottima resistenza a graffi, urti e cadute accidentali.

Acer Chromebook Spin 714 sarà disponibile ad agosto, con un prezzo di partenza di 879 euro.

Acer Chromebook Tab 510 è invece un tablet pensato principalmente per le videoconferenze, grazie alle due webcam da 5MP (frontale) e 8MP (posteriore) e allo schermo IPS con risoluzione Full HD (1920×1200 pixel). Il tablet è basato sulla piattaforma Snapdragon 7c di seconda generazione e offre la possibilità di inserire la connettività 4G, così da essere connessi alla rete ovunuque ci si trovi. A completare la dotazione tecnica troviamo una batteria che garantisce fino a 11 ore di autonomia e una penna USI con 4096 livelli di sensibilità alla pressione, mentre è possibile acquistare a parte anche una cover con tastiera integrata, che trasforma il device in un qualcosa di molto simile a un notebook vero e proprio. Infine, anche Chromebook Tab 510 è equipaggiato con Corning Gorilla Glass ed è certificato MIL-STD 810H.