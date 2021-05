Volete un nuovo PC da gaming? Ci pensa MSI con l’iniziativa TrueGamers

In una situazione di mercato difficile come quella che stiamo vivendo, sta diventando sempre più difficile acquistare non solo processori e schede video, ma anche PC da gaming completi. La scarsità di offerta non affligge infatti solamente noi utenti finali, ma anche i vari negozi che, oltre a vendere i singoli componenti, assemblano i così detti “rig”.

MSI, in collaborazione con Drako, Cast Informatica e AK Informatica, ha lanciato l’iniziativa TrueGamers con l’obiettivo di aiutare gli appassionati a portarsi a casa un nuovo PC da gaming targato MSI. Con non poca difficoltà l’azienda è riuscita a riservare per il nostro mercato un buon numero di schede grafiche, da inserire in altrettanti rig che potranno essere acquistati sui siti sopracitati.

Il numero di PC da gaming disponibili si aggira intorno al centinaio, numero che sebbene non sembri alto “in generale”, è decisamente alto per il momento storico complicato e difficile che stiamo vivendo. Drako, AK Informatica e Cast Informatica offriranno due build ciascuno, per un totale di sei configurazioni tra cui scegliere; le diverse opzioni saranno basate sia su processori Intel che AMD e spazieranno dalla fascia media alla fascia alta.

Per quanto riguarda invece le schede video, Si parte da rig equipaggiati con una GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X fino ad arrivare ai modelli di fascia più alta, su cui troviamo una GeForce RTX 3070 SUPRIM X, la nuova serie flagship di MSI. Le varie configurazioni avranno prezzi diversi, così da cercare di accontentare le disponibilità economiche della maggior parte degli utenti.

Con l’iniziativa TrueGamers MSI vuole cercare di far felici i PC gamer e i propri fan in un momento di mercato estremamente complicato, causato da uno shortage incredibile e da difficoltà logistiche mai affrontate prima. L’obiettivo, si legge nel comunicato ufficiale, è quello di continuare a riservare il maggior numero di componenti possibile (in particolare di schede grafiche) alla propria fan base di giocatori.