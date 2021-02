Volete una Galax RTX 3090 HOF? Preparatevi a spendere parecchio!

Un paio di settimane fa vi abbiamo parlato delle nuove schede video di Galax della serie GeForce RTX 3090 HOF, pensate per chi vuole l’esperienza di gioco definitiva e potenzialità davvero elevate in overclock. Infatti, sul PCB è presente un generoso sottosistema di alimentazione a 26 fasi e tre connettori PCIe a 8 pin, mentre esistono diverse varianti a seconda del bundle, overclock di fabbrica e presenza o meno di un display da 4,3″ a colori con una risoluzione di 480×272 pixel. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra notizia dedicata.

Tuttavia, per mettere le mani su questi gioiellini sarà necessario sborsare una cifra davvero considerevole, stando al negozio online MWave, con prezzi a partire da 3.800 AUD (circa 2.425 euro) fino ad arrivare a 4.499 AUD (circa 2.872 euro). I tre modelli presenti nel listino di MWave sono le varianti globali della RTX 3090 HOF: HOF standard, HOF Limited Edition e HOF Premium. Per quanto riguarda i prezzi, si parte dai 3.899 AUD (2.425€) della RTX 3090 HOF per arrivare ai 4.499 AUD (2.872€) della HOF Limited Edition, passando dai 3.999 AUD (2.553€) della HOF Premium. Ovviamente, abbiamo fatto una conversione diretta del prezzo di vendita, ma tenete in considerazione che sia il cambio che le tasse possono cambiare il costo finale una volta che i prodotti saranno giunti anche in Italia.

Ad ogni modo, questi prezzi folli rendono la gamma RTX 3090 HOF di Galax la più costosa sul mercato, anche più della RTX 3090 Kingpin (per la quale bisogna ssborsare 3.399 AUD, equivalenti a circa 2.169 euro). Ricordiamo, infine, che recentemente NVIDIA ha annunciato la data ufficiale di uscita delle schede GeForce RTX 3060. Trovate maggiori dettagli a riguardo nel nostro articolo.