Volete vincere la lotteria del silicio? Servono 879 dollari

Silicon Lottery non si smentisce neanche con la nuova generazione di processori Intel, e ha già reso disponibili i nuovi Rocket Lake di 11ª generazione preselezionati (binned). Dunque gli utenti che finora attendevano la disponibilità di questi componenti hanno finalmente la possibilità di acquistarli, pagando una maggiorazione (o almeno, in alcuni casi) ma garantendosi anche prestazioni di un certo livello.

Attualmente risultano disponibili il Core i5-11600K e il Core i9-11900K. Attenendosi alla politica aziendale, tutti gli acquisti effettuati sul sito hanno una garanzia di un anno che comprende una sola sostituzione del pezzo. In termini di prezzi, il Core i9-11900K è in vendita a 879.99$, che corrisponde a un aumento del 63.26% dell’MSRP di Intel. Garantendo un clock boost di 5.1 GHz su tutti i core (8 core Cypress Cove), il prezzo maggiorato viene “giustificato” da un aumento di prestazioni del 6.2% rispetto alla versione standard.

Da questo punto di vista risulta più conveniente il Core i5-11600K, che lavorando a un clock boost di 5 GHz (6 core Cypress Cove) offre un aumento delle prestazioni dell’8.7%, con una maggiorazione di prezzo “solamente” del 29.76% (339.99$ al posto dei 262$ di Intel).

Statisticamente, il 100% dei processori Core i9-11900K raggiunge frequenza di lavoro di 4.9 GHz. La percentuale scende al 73% per quelli che raggiungono i 5 GHz, mentre solo il 29% riesce a raggiungere i 5.1 GHz garantiti da Silicon Lottery. Lo stesso discorso può essere applicato al Core i5-11600K: il 100% dei processori raggiunge i 4.8 GHz, mentre l’81% arriva ai 4.9 GHz. Per quanto riguarda i 5 GHz, solamente il 17% dei componenti testati ha tagliato il traguardo. Maggiori dettagli tecnici sono riassunti nella seguente tabella:

Processore Prezzo Silicon Lottery MSRP Core / Thread Binned All-Core Boost [GHz] Default All-Core Boost [GHz] Core i9-11900K 5.1 GHz 879.99$ 539$ 8 / 16 5.1 4.8 Core i9-11900K 5.0 GHz 699.99$ 539$ 8 / 16 5.0 4.8 Core i9-11900K 4.9 GHz 619.99$ 539$ 8 / 16 4.9 4.8 Core i5-11600K 5.0 GHz 339.99$ 262$ 6 / 12 5.0 4.6 Core i5-11600K 4.9 GHz 259.99$ 262$ 6 / 12 4.9 4.6 Core i5-11600K 4.8 GHz 249.99$ 262$ 6 / 12 4.8 4.6

Teniamo comunque presente che nelle statistiche di Silicon Lottery non viene considerata la dimensione del campione testato (potrebbero essere 10 processori come potrebbero essere 1000, per quanto ne sappiamo), sebbene i risultati sembrino andare a loro favore. Silicon Lottery ha anche deciso di non offrire più il servizio di delidding (qui vi spieghiamo meglio cos’è), considerando l’aumento dei rischi dovuto alla maggiore complessità del layout dei componenti della PCB dei nuovi Rocket Lake.