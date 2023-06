Se i tipici costi di una VPN vi spingono a preferire versioni gratuite, ora avete l’opportunità di abbonarvi a un servizio a pagamento con soli 1,99€ al mese. Tale possibilità viene offerta da Privado VPN, un software di Virtual Private Network che, a seguito di questo sconto, fa della convenienza una delle sue caratteristiche distintive.

Stiamo parlando di una VPN che, a un prezzo irrisorio, offre la maggior parte dei vantaggi delle migliori VPN. Ogni provider dispone di una peculiarità che lo rende unico. Quella di Privado VPN la si trova nelle sede, visto che quest’ultima è situata in Svizzera, paese noto per alcune delle migliori normative sulla privacy al mondo, alle quali la VPN deve sottostare.

Fatta eccezione per la sede, Privado VPN si comporta come molti altri software della categoria, con il vantaggio che potete abbonarvi all’unico piano disponibile a un prezzo stracciato. Essendo paragonabile ad alcune VPN più blasonate, Privado VPN fa sì che il vostro traffico internet viene crittografato e convogliato attraverso un server remoto, rendendo difficile per chiunque intercettare o accedere alle vostre attività online.

Ciò assicura che, durante la navigazione web, le informazioni sensibili come password e dettagli delle carte di credito rimangano nascoste agli occhi indiscreti, a prescindere se la navigazione web venga fatta da desktop o mobile. Privado VPN, infatti, può essere installata anche su smartphone e tablet, beneficiando sempre della crittografia avanzata AES a 256 bit.

Se avete figli piccoli, la funzione controllo dei genitori vi tornerà utile, poiché consentirà loro di non esporsi a rischi durante la navigazione web. Come se non bastasse, Privado VPN sarà in grado di proteggere il vostro sistema anche dagli attacchi di malware e phishing, fungendo quindi anche come una sorta di antivirus. Una VPN molto avanzata e, per questo, ribadiamo l’invito di approfittare di questo sconto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!