Anche se la situazione di ChatGPT si è finalmente sistemata anche nel nostro paese questo non significa che non sia una buona idea avere una VPN per garantire una maggior sicurezza alla propria navigazione web. Per questo motivo vogliamo segnalarvi questa ottima offerta di TunnelBear, e nello specifico il piano da 3 anni, poiché il più conveniente. Invece di 9,99$, infatti, il prezzo sarà di soli 3,33$ al mese che, in 3 anni, equivalgono a un risparmio sostanzioso.

TunnelBear è una VPN che permette di navigare in modo sicuro e anonimo su internet, proteggendo la propria privacy e garantendo la sicurezza dei dati. La sua interfaccia semplice e intuitiva la rende adatta anche a chi non ha esperienza con questi software. Queste caratteristiche, unite alla convenienza di alcuni piani annuali, fanno sì che sia una delle migliori VPN del 2023.

Una VPN si basa molto sulla quantità di server. A tal riguardo, TunnelBear può vantarsi di avere una vasta gamma di server sparsi in tutto il mondo, con cui cambiare il proprio indirizzo IP e accedere a contenuti bloccati in determinati paesi, come appunto è stato ChatGPT in Italia fino a poco giorni fa. Come tutte le migliori VPN, TunnelBear utilizza una crittografia di alto livello per proteggere i dati degli utenti, impedendo a terze parti di intercettare le informazioni trasmesse. Ribadiamo la super convenienza del piano di 3 anni, con un prezzo mensile davvero misero, che include anche le app per Android, iOS, Linux e MacOS.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

