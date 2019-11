VyprVPN: 80% di sconto per proteggere i tuoi acquisti di Natale

Anche oggi vi segnaliamo un’ottima offerta relativa al mondo delle VPN, con VyprVPN che si unisce ai provider in corsa verso gli sconti di questo Black Friday 2019. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato delle offerte di IPVanish, NordVPN e Surfshark ma nonostante i già ottimi sconti proposti val comunque la pena dare un’occhiata alla proposta di VyprVPN, specie se si considera che grazie ad un servizio DNS interno ed ai propri protocolle proprietari Cameleon, VyprnVPN risulta utile anche per potersi connettere a stati storicamente al di fuori della rete globale come la Cina.

La proposta, in ogni caso, è tra le migliori di questi giorni ed offre il prezzo di soli 2,50$ al mese per la sottoscrizione di un abbonamento da due anni. Stiamo parlando, dunque, di un prezzo pari a soli 60$ per due anni di abbonamento, rispetto agli originali 310,80$, con uno sconto pari all’81% del prezzo originale!

Dotato di una velocità di connessone per i download molto buona e con nessun lag evidente, VyprVPN si conferma un’ottima alternativa ai leader del mercato, specie per la sua proposta sicura ed economica che, attualmente, trova solo in Surfshark un competitor degno di questo nome. Il prezzo è realmente tra i più bassi del mercato e non va sottovalutato il fatto che, tra le varie aziende, VyprVPN è una delle pochissime a garantire una formula “soddisfatti o rimborsati” fino a 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento, laddove molti competitor si limitano a soli 7 giorni.

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di VyprVPN «

