Wacom ha annunciato il lancio della sua nuova famiglia di prodotti chiamata Wacom One, che include due display interattivi e due tavolette grafiche, accompagnati da una vasta selezione di software e tutorial. I nuovi dispositivi Wacom One mirano a soddisfare le esigenze di artisti alle prime armi e di chiunque desideri aumentare la propria produttività o semplicemente provare il piacere e i vantaggi dell’uso di una penna nel mondo digitale.

La serie di prodotti Wacom One offre una vasta gamma e possibilità di personalizzazione; comprende, infatti, le tavolette grafiche Wacom One S e Wacom One M, nonché i display interattivi con penna Wacom One 12 e Wacom One 13 touch. I display interattivi beneficiano di schermi rispettivamente da 11,6″ e 13,3″, con una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 e copertura del 99% dello spazio colore sRGB. In particolare, Wacom One 13 touch è il primo display interattivo nella categoria entry-level a offrire una funzione multi-touch a 10 dita, aprendo nuove possibilità di interazioni intuitive.

Wacom One S e M sono le prime tavolette con penna entry-level che offrono una sensibilità alla pressione di 4.000 livelli e supportano l’inclinazione per creare effetti calligrafici. La penna personalizzabile dispone di 2 pulsanti laterali per migliorare la produttività ed è disponibile in diverse combinazioni di colori. La tecnologia condivisa UD consente di utilizzare la stessa penna su tutti i prodotti della linea e garantisce la compatibilità con alcune penne di marchi di cancelleria rinomati che supportano l’uso con Wacom, come Staedtler (solo per i display Wacom One), LAMY o Dr. Grip, offrendo una vera innovazione nel settore delle tavolette grafiche.

Le tavolette con penna e i display interattivi Wacom One sono altamente versatili e compatibili con Windows, macOS, Android e Chrome OS. In molti casi, è sufficiente una connessione Plug and Play tramite un singolo cavo USB-C per collegarli. Inoltre, le tavolette Wacom One S e M sono dotate di connettività Bluetooth. Grazie al design sottile (con uno spessore di soli 11,5 mm per i display e 7,9 mm per le tavolette) e al peso ridotto, tutti e quattro i dispositivi sono facili da trasportare e ottimizzano lo spazio.

La serie Wacom One rappresenta i prodotti più sostenibili mai realizzati da Wacom. Le plastiche derivate dal petrolio sono state ridotte o sostituite con materiali bioplastici a base di acido polilattico (PLA). L’uso di plastiche riciclate (PCR) è aumentato del 30-65% rispetto ai materiali sintetici utilizzati, mantenendo comunque gli elevati standard di durata e resistenza di Wacom. Gli imballaggi sono ridotti al minimo per diminuire l’impatto ambientale, con l’uso di materiali cartacei certificati dal Forest Stewardship Council (FSC) e stampa flessografica con inchiostri organici a base d’acqua.

Wacom One è disponibile a partire da agosto nel Wacom eStore e presso rivenditori selezionati. Di seguito l’elenco dei modelli standard con i prezzi consigliati:

Display interattivo Wacom One 13 touch modello Standard: 649,99 €

Display interattivo Wacom One 12 modello Standard: 429,99

Tavoletta con penna Wacom One M modello Standard: 169,99 €

Tavoletta con penna Wacom One S modello Standard: 119,99 €

Oltre ai modelli standard acquistabili presso i rivenditori selezionati, nel Wacom eStore i clienti hanno la possibilità di acquistare solo il display o la tavoletta e separatamente gli accessori: