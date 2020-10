Watch Dogs: Legion in regalo con desktop e monitor gaming MSI

MSI ha annunciato ufficialmente il lancio di una interessante promozione che consente di ottenere una copia gratuita del videogioco Watch Dogs: Legion, realizzato da Ubisoft, acquistando un desktop o monitor gaming MSI.

Per sfruttare l’offerta dovrete acquistare uno o più prodotti idonei dai partner MSI partecipanti e registrare il dispositivo nel Member Center. Sarà necessario registrare un nuovo account membro MSI sul sito ufficiale se non lo avete fatto in precedenza.

È possibile registrare più di un prodotto idoneo per ricevere più articoli fino a esaurimento scorte. La registrazione e il riscatto sono stati aperti oggi e devono essere completati entro e non oltre il 14 dicembre 2020. La registrazione verrà automaticamente chiusa se l’evento termina prima a causa dell’esaurimento delle scorte.

Ricordiamo che bisogna fornire una copia della prova di acquisto per la verifica. La documentazione deve includere l’immagine dell’etichetta del numero di serie del modello sul prodotto, la fattura con il nome del modello MSI, la data e il nome del negozio/fornitore. La data della fattura deve essere compresa tra il 1° ottobre 2020 ed il 30 novembre 2020. Se necessario, MSI potrebbe chiedervi di fornire un ritaglio della scatola del prodotto che mostra i numeri di serie.

Se la compagnia determina che soddisfate tutti i criteri di idoneità, il codice del gioco verrà inviato al vostro indirizzo e-mail registrato. La verifica può richiedere fino a 14 giorni lavorativi. Informazioni incomplete in fase di registrazione possono comportare tempi di elaborazione aggiuntivi fino ad un massimo di quattordici giorni lavorativi. I codici di gioco dovranno essere attivati ​​tramite l’applicazione Uplay. I partecipanti devono avere almeno 18 anni.

Di seguito trovate l’elenco completo dei prodotti validi per l’iniziativa.

Ricordiamo che in Watch Dogs: Legion, disponibile da oggi, potrete creare una resistenza con praticamente tutti i personaggi che incontrerete, hackerando, infiltrandoti e lottando in una Londra del futuro prossimo alle prese con il suo declino.